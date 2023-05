“Me llamó un primo que está en la droga”: la arenga de Roberto Cereceda que dejó con los pelos de punta al plantel de Audax

Audax Italiano consiguió un histórico triunfo este miércoles, al imponerse por 2-1 sobre el poderoso Santos de Brasil en el estadio El Teniente, en duelo válido por la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023.

Y en la previa de aquel compromiso, el experimentado Roberto Cereceda brindó una arenga en el camarín floridano que dejó con los pelos de punta a los integrantes del plantel dirigido por el argentino Luca Marcogiuseppe.

Por lo mismo el propio Audax Italiano se encargó de viralizar en sus redes sociales este emotivo momento que vivió el plantel audino, previo al encuentro en el que se impuso con un doblete de Gonzalo Sosa.

“El otro día les dije lo mucho que los quería. Después nos cagábamos de la risa, pero ese sentimiento yo lo siento de todos nosotros. Hoy día uno, como tantas veces que uno empieza hablar, piensa qué va a poder transmitir nuevamente”, partió expresando el “Eléctrico”.

“Lo que quiero transmitir es que hace poco me llamó por teléfono un primo mío que está en la droga, tiene la misma edad mía y era mejor que yo para la pelota. Me llamó pa’ la cagá porque estaba en la calle y se estaba muriendo. Me dijo ‘hermano, hoy juega por mí, hoy juega por tu equipo’”, continuó.

Para cerrar, el experimentado lateral zurdo expuso lo siguiente: “Yo le dije, ‘hermano voy a jugar por ti y por mi familia’. Así como cada uno de ustedes: jueguen por ustedes. Jueguen por sus familias y por cada uno de los que en este momento los están apoyando, porque hoy es el partido más importante de Audax Italiano, el más importante de mi vida, de tu vida y de cada uno de nosotros”.