Gabriel Costa dejó la puerta abierta para un posible retorno a Colo Colo

Tras su bullada salida de Colo Colo, club con el cual decidió no renovar su vínculo, el delantero Gabriel Costa atraviesa un gran momento en Alianza Lima, elenco que recientemente se tituló campeón del torneo de Apertura del fútbol peruano. A pesar de que su salida no se dio en los mejores términos y de la tensa relación que siempre hubo con parte de la exigente hinchada del cuadro albo, el extremo recuerda gratos momento de Macul, tal como lo dejó en evidencia en diálogo con radio ADN.

”Se extraña. Colo Colo es un gran club, la gente te lo hacía sentir y eso no se olvida. Fueron cuatro años muy lindos, con altibajos, siempre tratando de entregar lo mejor. Tengo valores, intentar ser yo como persona y entregarme”, sostuvo el atacante.

Respecto a su partida de la institución, el uruguayo-peruano aseveró que “me fui tranquilo porque sé que di todo. Pasó por el trato, no de la gente, sino de los dirigentes. El futbolista necesita un cariño extra para seguir demostrando algo más, sentirse querido e importante”.

Así y todo, expresó su molestia con la dirigencia de Blanco y Negro, subrayando que “me hubiese gustado más el trato como persona. Sentía que si tenía ese respaldo podía seguir. Esto es un negocio, lo sabemos, pero necesitaba cariño para sentirme más respaldado a la hora de pensar la continuidad”.

Así y todo, Costa no se cerró a un posible retorno al Cacique, confesando que “quiero volver. Chile es un país hermoso para la familia, con cosas parecidas a las de Uruguay, nos adaptamos muy bien. Nos encantó. No cerramos las puertas para volver. Si me llama Colo Colo de acá a dos años, veremos”.