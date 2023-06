Arquitecto del nuevo San Carlos: “Se va a conseguir atmósfera de fútbol, habrá mucha más presión”

El nuevo estadio San Carlos de Apoquindo ya presenta un 18 por ciento de avance. Va levemente adelantado respecto a lo que estaba planificado a estas alturas, “viento en popa”, como dicen desde la empresa encargada de la reconstrucción.

Por eso, César Azcárate se fue tranquilo de su paso por Santiago, donde estuvo apenas un día, pues luego se iría a Buenos Aires para supervisar el cierre de los trabajos del Monumental de River Plate. En su breve estadía en la capital chilena, que se repite todos los meses, el arquitecto de la oficina española IDOM entregó detalles del recinto que esperan con ansias los hinchas de la UC.

¿Qué vieron como valor en la infraestructura anterior, que entiendo que se mantiene?

—Probablemente, el más importante de todos es su ubicación en este sitio privilegiado, con vistas al borde de la precordillera, eso es primordial. Después, ya se puede ver en las obras que lo que hemos mantenido es la gradería existente, que ahora se va a convertir en la primera, porque viene una segunda, que es la mayor novedad. Mantenerla es un valor, porque estaba bien adecuada a la topografía del terreno, a la ligera pendiente que tiene. Desde ahí nace el resto de la concepción del proyecto.

¿Cómo tomaron en cuenta el entorno natural?

—La pendiente es fundamental, la vemos en los planos y la tuvimos muy en cuenta en el diseño del proyecto. En segundo lugar, la propia ubicación es la que nos inspira, porque nos está hablando de Santiago, de Chile, de las montañas y de cosas tan importantes como las vistas que vamos a tener desde el propio estadio, hacia la ciudad y hacia la cordillera, no sólo desde las graderías, sino también desde los nuevos espacios que hemos creado alrededor. También están cuestiones como el uso de materiales muy chilenos, como la madera, no sólo en la estructura, sino también en la fachada.

¿La segunda bandeja no interfiere con la vista que tenía el espectador desde el estadio?

—Algo se pierde, pero siempre se gana más. Con la segunda gradería no sólo aumentaremos la capacidad de espectadores sustancialmente, sino que sobre todo se va a conseguir esa atmósfera de fútbol, que es lo que nos interesa muchísimo. Va a generar mucha más presión sobre el terreno de juego, eso es fundamental. Luego viene el techado, con el que también vamos a perder parte de las vistas que teníamos, pero, por contraparte, dará mas confort y calor atmosférico más intenso.

¿Qué identificaron como identitario del club para reflejar en el estadio?

—Varias cosas. Como te digo, el hecho de mantener la primera grada ya es identitario, eso va a permanecer para siempre en la memoria de los aficionados. Luego está el lugar, mantenerlo es muy importante. Y después están la percepción, la historia del club, los colores corporativos y los nombres de las tribunas, todo eso queremos llevarlo al nuevo estadio, a un San Carlos potenciado, mejorado.

La mantención de esa estructura original, ¿no los condiciona a la hora de establecer un estadio con estándares internacionales de la Fifa?

—En este caso, no condiciona para nada. La estructura la hemos potenciado, agrandado. La Tribuna Marquesina nueva es mucho más grande, no sólo a nivel de altura, sino también de huella. La hemos diseñado con todos los requerimientos Fifa en todos los aspectos a nivel deportivo, en camarines, zonas para la prensa, control antidoping, etc., con todo lo que tiene que tener un estadio moderno del siglo XXI.

Consciente de la ciudad donde se levanta este proyecto, hay una escasez de recintos. ¿Esta nueva estructura también contempla la posibilidad de albergar otras disciplinas, sobre todo espectáculos?

—Básicamente, es un estadio de fútbol, eso es lo que nos ha encargado el club, pero del siglo XXI. Es decir, los estadios del siglo pasado eran instalaciones deportivas que se abrían cada 15 días, pero éste tiene vocación de estar abierto los 365 días del año, no tanto para espectáculos todos los días, sino como un lugar donde va a haber muchas instalaciones para celebraciones de otros tipos de eventos diarios, como reuniones, visitas al museo, zonas comerciales, etc., aunque siempre basado en el fútbol.

En términos del desarrollo tecnológico, ¿cuáles son los aspectos relevantes?

—La seguridad en los controles de acceso, las tecnologías visuales, una megafonía mucho mejor, la iluminación deportiva, el Wifi, etc., todo eso va a estar a la orden del día en lo que es la tecnología de hoy en los estadios.