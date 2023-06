Nicolás Jarry desclasificó técnica zen que lo tiene con mente ganadora: “Tengo mi rutinita”

Tras vencer a Marcos Giron, número 75 del ATP, en Roland Garros, Nicolás Jarry (35) desclasificó cuáles son las técnicas que está realizando para mantenerse siempre con una mente ganadora y poder rendir al cien por ciento en la cancha, confesando que uno de los secretos es la respiración.

“Yo tengo mi rutinita que trato de hacer entre cada punto para preparar lo mejor posible el siguiente punto”, contó Jarry al medio LUN.

“Trabajo entre puntos, en los 25 segundos que tengo de recuperación y tengo un trabajo en lo que es cada punto. Trato de estar enfocado en eso, para estar en el presente y mantener la mente ocupada para que no piense suposiciones. Para que no se vaya al futuro o entre a mis miedos del pasado. Así me mantengo en un flujo constante positivo”, confesó.

También, la técnica incluye mirar a su esposa y entrenador cada vez que celebra un punto, ejercicios de respiración con un mantra en cada descanso, comer un plátano e ingerir un gel energético.

Nicolás Jarry y mente ganadora

Además, explicó que antes era muy emocional y eso perjudicaba su energía en la cancha, pero ahora intenta mantenerse siempre positivo, a pesar de los errores.

“Me he trabajado desde diferentes ángulos con mi sicólogo, tratando de analizarme más”, reveló.

Posterior al partido, continúa con sus técnicas ganadoras, pero a nivel físico.

“Voy a la bici (estática) y suelto un poco ahí porque no hay impacto. Luego viene un baño de agua fría, masajes, elongación y una buena comida. Y después, tratar de estar lo más relajado, fuera del teléfono. Trato de hacer alguna lectura para relajar la cabeza y me acuesto temprano para tener horas de recuperación’, relató al citado medio.

Respecto a su próximo duelo en Roland Garros, frente al número cuatro del mundo, Casper Ruud, prometió que será un partido peleado.

“Será un partido muy batallado. Fue muy justo allá en Ginebra, donde eran otras condiciones. Ya nos conocemos y el que juegue mejor en los momentos clave será el que gane.Estoy contento con mi trabajo, muy bien enfocado y ahora solo queda recuperarse”, sentenció la raqueta número 1 de Chile.