¿Lápida sepulcral?: Berizzo no se guardó nada contra Claudio Bravo y avisó que “habrá un trato justo para todos”

El técnico de la selección chilena Eduardo Berizzo no tuvo tapujos para responder a la decisión de Claudio Bravo de preferir sus vacaciones familiares, que integrarse a las prácticas para los amistosos de la Roja ante República Dominicana y Bolivia.

“Como conductor uno prioriza el trato de los futbolistas, más allá de lo deportivo que es un aspecto muy importante, acá viene el que rinde en su club y merece ser convocado. Pero también es cierto que las relaciones entre nosotros se basan en un trato justo para todos y están convocados futbolistas que cortaron sus vacaciones o negociaron con sus clubes, en eso uno tiene que ser sincero y claro en la administración de ese trato justo”, dijo el “Toto”.

“Porque si nosotros habláramos de la vida privada de los jugadores…”: Coke Hevia se la devolvió a Claudio Bravo

Claudio Bravo la hizo corta y le contestó con todo críticas a Coke Hevia: hasta recordó video del periodista ebrio

“Agregó que algunos llegarán después, otros antes, pero todos mostraron su compromiso para estar aquí. Con esto quiero decir que el compromiso en la selección mostrado por todos los futbolistas convocados ha sido muy alto y me gustaría hablar de los presentes, no de los ausentes”.

Pero no se quedó ahí y aseguró que “hay futbolistas que terminaron hace 10 días y no dejaron de entrenar para estar, otros todavía no tienen club o claro su futuro y están acá y otros que por competencia o compromisos llegarán después del partido con Cuba. Eso es lo que quiero ver de mis futbolistas”.