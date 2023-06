Messi rechazó millonaria oferta para priorizar su familia y se quedó con este modesto sueldo

Lionel Messi revolucionó el mundo deportivo luego de anunciar su fichaje con el Inter de Miami, un club del cual no se sospechaba que podría llegar, pues las habladurías apuntaban al F.C. Barcelona o a algún equipo del Medio Oriente. El argentino renunció al Paris Saint Germain revelando que no fue feliz durante su estadía en Francia por lo que decidió no volver a firmar con ellos.

Recordemos, que hace unos meses atrás fue sancionado por hacer un viaje junto a su familia a Arabia Saudí sin notificarlo al club, por lo que tuvo que salir a pedir disculpas, por lo que quedó marcada la fisura con el equipo.

Al ser uno de los mejores jugadores del mundo, tenía millonarias ofertas en el mercado, pero él sorprendió al escoger un modesto suelod, aunque con grandes beneficios y todo por priorizar momentos de calidad con sus hijos.

El sueldo que rechazó Messi y el que tendrá en Miami

Tras rechazar al equipo catalán, también lo hizo con la oferta de Al Hilal, que era de más de 400 millones de dólares por temporada, cifra que no lo lograba ser superada por otro equipo.

Sin embargo, a sus 36 años, el ídolo mundial ha dejado claro que el dinero no cobra tanta relevancia en su vida, por lo que prefirió apostar por el Inter de Miami para conservar la estabilidad de su familia.

Messi no estaba dispuesto a que sus hijos pasaran nuevamente por un duro proceso, por lo que escogió la oferta de Miami estimada en más de 40 millones, aunque también contará con un porcentaje de las ventas de Adidas (ventas de camisetas), un porcentaje de los acuerdos de Inter Miami con Apple (transmisión de la MLS Pass) y ser accionista del equipo luego de su retiro.

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión (de irse a Miami) pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, explicó sobre su retiro del PSG.

Una vez más el astro argentino ha demostrado ser un hombre intachable que vela por el bienestar de su familia, pese a los millonarios contratos y ovaciones que recibe a nivel mundial.