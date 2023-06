“Estamos desesperados”: Jorge Garcés enciende las alertas por la falta de recambio para la selección

Si bien valoró el 3-0 de la Roja ante Cuba, porque “hay que jugar”, Jorge Garcés se mostró preocupado ante la falta de recambio de seleccionados nacionales de cara a las próximas eliminatorias mundialistas.

El DT campeón con Wanderers y otrora estratego del combinado chileno encendió las alertas pese a la cómoda victoria de la Roja, principalmente porque ante los caribeños no fue posible ver a los debutantes en una exigencia de alto nivel, y porque de cara a la renovación de los futbolistas de la “Generación Dorada” hay poco para rescatar.

Las dudas de Jorge Garcés

“Hay que jugar. Rivales de mayor jerarquía es difícil de encontrar. Estos partidos sirven más para que el técnico vea a los jugadores que no están”, señaló el entrenador en conversación con redgol.cl, quien de todos modos destacó algunos nombres propios en el proceso de Eduardo Berizzo.

“Querían todos ver al arquero y fue imposible verlo a (Cristóbal) Campos. La defensa, (Matías) Zaldivia sabemos que puede rendir, pero fue poco requerido. El otro chico (Rodrigo) Echeverría sí, lo veo seguido en el campeonato y tiene muchas condiciones”, agregó Garcés.

“(Marcelino) Núñez, sin duda, viene trabajando y aportando. Hoy lo ratifica. A (Alexander) Aravena hay que esperarlo, tiene condiciones, pero lejos aún todos de ser el recambio esperado”, prosiguió el técnico, con más dudas que certezas respecto de lo que viene para Chile camino al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Estamos desesperados y hoy nos damos cuenta que hay para rato. Hay que verlos más, porque hoy es tan difícil analizar quiénes se quedan, quiénes aportaron, dan o no dan. La verdad, el rival (Cuba). Estaba viendo el partido con mi hijo y algunos amigos y no, había errores de los chicos y que no se ven ni en el fútbol amateur”, lamentó.