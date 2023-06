Presente vs. Historia: Marcelino, la pieza clave en el puzzle del mediocampo de Berizzo

Eduardo Berizzo tiene varias incógnitas que despejar de cara al inicio de las Clasificatorias sudamericanas, en septiembre. Para eso se fijaron los tres amistosos de junio, los últimos previos al debut eliminatorio contra el Uruguay de Marcelo Bielsa en Montevideo, que arrancaron con una cómoda victoria por 3-0 sobre la débil Cuba en Concepción.

Una de las grandes dudas del “Toto” pasa por la conformación del mediocampo. Para los tres puestos, asumiendo que los delanteros titulares serán Alexis Sánchez y Ben Brereton, y que posiblemente habrá un tercero como Alexander Aravena, las opciones son variadas, con algunos que aspiran a un cupo por sus buenos momentos y otros que apelan a un lugar debido a su historial.

En este escenario, Marcelino Núñez parece ser fijo. Pese a que tuvo una primera temporada de altibajos con el Norwich City en la Championship, su actuación ante los cubanos, con dos goles y una asistencia, lo ubica un escalón por encima del resto para ganarse un espacio en la oncena estelar para los partidos por los puntos.

En una formación de la “Roja” plagada de reservas, su jerarquía se notó con creces. Su ritmo “inglés” -jugó 37 de los 38 duelos de su equipo en la segunda división de ese país- no pasó inadvertido el domingo en el estadio Ester Roa y no por nada está en la órbita del Brighton, la gran sorpresa de la última Premier League, que estaría dispuesto a pagar 17 millones de euros por su pase.

El volante formado en Universidad Católica suma 16 encuentros por la selección chilena, siete de ellos en el proceso rumbo al Mundial de Qatar 2022, y tres tantos, los mismos que anotó en su campaña de estreno en el fútbol británico. El restante por el combinado nacional fue en la victoria a domicilio por 3-2 frente a Bolivia en La Paz.

Los demás aspirantes

Quizá el Flamengo sea la mejor representación de las dudas que pueda tener Berizzo respecto a la conformación de su mediocampo estelar. Por un lado está Erick Pulgar, que pasa por un excelente momento y es titular indiscutido en el equipo de Jorge Sampaoli, y por el otro está Arturo Vidal, relegado a la suplencia y a ingresar -si es que- en los minutos finales.

“Me preocupa el ritmo de competencia”, expresó el “Toto” el viernes, en relación al “King”. Por el contrario, destacó la gran actualidad del antofagastino, quien jugó a tiempo completo en el 3-0 del “Fla” el domingo en casa sobre el Gremio, donde el “Rey” no se movió de la banca: “Recuperó una realidad, una vigencia que nos hace ser muy optimistas con él”.

En esta lucha por un espacio entre los referentes y aquellos que quieren ganarse un puesto, y siempre pensando en el comienzo de las Clasificatorias, están los casos contrastantes de Víctor Felipe Méndez y Diego Valdés, con los de Gary Medel -considerado mediocampista por el seleccionador ante los cubanos- y Charles Aránguiz -no citado en esta ocasión-. Es el presente versus la historia.

El volante formado en Unión Española acaba de ser campeón con el CSKA de Moscú de la Copa de Rusia y completó una primera temporada regular en el balompié eslavo. A su vez, el centrocampista surgido en la cantera de Audax Italiano sigue siendo puntal en el América, está nominado al Balón de Oro en México y es sondeado para dar el salto a Europa.

Por contraparte, el “Pitbull” terminó siendo reserva en el Bologna y no fue tomado en cuenta para la próxima campaña, por lo que busca club para continuar su carrera, mientras que el “Príncipe” todavía no puede redebutar por el Internacional de Porto Alegre y no juega desde octubre del año pasado. Ambos tienen tres meses para ponerse en forma de cara a la visita a Montevideo.