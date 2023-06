“No creo que Claudio vuelva”: Nicolás Peric asegura que es imposible que Bravo regrese a Colo Colo

El retirado arquero chileno y actual comentarista deportivo en ESPN, Nicolás Peric, aseguró en el programa “FShow” que Claudio Bravo no regresará a jugar por Colo Colo en el final de su carrera profesional.

La tajante opinión del exfutbolista formado en Rangers de Talca la dio cuando en el panel del programa deportivo sus compañeros comentaban respecto de los posibles regresos al país de varios ídolos de la generación dorada, entre ellos, el propio Bravo, Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Gary Medel, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

El futuro de Claudio Bravo lejos de Colo Colo

“No creo que Claudio vuelva (a Colo Colo), no lo veo jugando en Chile. Y por su forma de ser es innecesario”, afirmó el otrora seleccionado nacional.

“Como es él, de pronto sería uno de los que menos podría entender que volviera”, continuó Peric, quien fundamentó sus dichos en el estilo de juego del portero nacional, que en el torneo local podría ser muy criticado debido al nivel técnico de los defensores de clubes nacionales.

“En la posición que juega no tiene mucho sentido, porque los errores que podría cometer son demasiado notorios y los aciertos son considerados normales para un tipo como él”, puntualizó.

“En sus aciertos no pasa nada, pero en los errores (...) cuando lo haces bien, tres lo saben y diez cuando lo haces mal. No veo a Claudio queriendo aguantar eso. Además, no ha tenido una buena llegada en el club que debería protegerlo o quererlo (Colo Colo)”, sentenció.