“Si yo no hubiese estado con mi hijo, esto no lo podría contar”: Paulo Gárces relató fuerte encontrón con delincuente

El arquero de Deportes Valdivia, Paulo Gárces, contó en sus redes sociales que sufrió un intento de robo de su camioneta a la salida de un restaurante en Pucón, mientras se encontraba cenando con su familia durante la noche del jueves.

Gárces relató que estaban sin luz en su casa, por lo que fueron a cenar a un restaurante. Él salió a dejar un bolso de su hijo a la camioneta, y después volvió con sus hijos para irse del local, mientras su esposa se quedó con el coche adentro.

“Vi que la puerta estaba abierta, lo encontré raro (...) me acerco y sale un tipo desde adentro de mi camioneta”, comenzó el arquero. “Yo estaba con mi hijo Valentino en brazos, y con Paulo y Benjamín al lado”, agregó.

“La delincuencia está en todos lados”

El deportista lo increpó y el ladrón señaló que se había equivocado, “ahí me acerqué con Valentín en brazos y él me sacó un fierro, como estaba oscuro no sé si era un cuchillo o destornillador, pero era con filo. Yo me alejé y ahí el tipo arrancó en su auto”, agregó.

Paulo comentó que en la camioneta en la que escapó el ladrón, habían cinco sujetos, incluso una mujer. “La delincuencia está en todos lados, es una locura”, comentó.

El arquero terminó mandando un mensaje a las autoridades. “Uno ya no se puede callar más, hay mucha delincuencia, de verdad paremos un poco. Los mandamases del país, por favor hagan algo (...) Este país está cada día peor, entre cada día que pasa, más delincuencia hay”, agregó.

“Si yo no hubiese estado con mi hijo, esto no lo podría contar. Creo que hasta le di un poco de pena al tipo. Por estar con mis hijos al lado, él no me apuñaló o no me pegó”, terminó Gárces.