Marcelo Barticciotto celebra “chocho” primer gol de su hijo Bruno en la Roja

Una contundente goleada propinó la selección chilena a su símil de República Dominicana en el duelo preparatorio de cara a las Calsificatorias, partido jugado en Viña del Mar.

La Roja querida aplastó a su rival por 5-0, con los tres primeros tantos a cargo del chileno inglés Ben Bereton, y los dos restantes de la mano de Bruno Barticciotto, que milita en Palestino, pero es hijo nada más ni nada menos que de el legendario Marcelo Pablo Barticciotto.

El primer gol de Bruno en la escuadra nacional fue anotado en el primer tiempo, a los 44 minutos, tras un penal más que simbólico. El papá “chocho” celebró en las tribunas, embriagado de emoción y orgullo, el logro de su retoño, tal como se aprecia en la publicación de Twitter.

En conversación con Cooperativa, Marcelo Barticciotto admitió: “¡No quería ni ver el penal! Me vine para el túnel y me dije ‘¡cómo no vas a ver el penal de tu hijo!’ Me volví con mucho nervio, pero lo vi”.

Asimismo, el exfutbolista supo agradecer que los pares más experimentados de la Roja permitiesen lucirse a su hijo. “Muy buen gesto de sus compañeros de cederle la pelota para que pateara el penal”, expresó.