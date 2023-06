El emotivo día del padre que vivió Carlos Muñoz gracias a una brillante jornada de su hija Catalina

Carlos Muñoz, futbolista de extensa trayectoria que actualmente milita en Santiago Wanderers, vivió un especial día del padre este domingo, gracias a una deslumbrante actuación en cancha que tuvo su hija Catalina, quien juega como delantera en la serie Sub 16 de Colo Colo.

“Carlitos” llegó al Complejo de Quilín para ver la final de la Sub 16 femenina entre Colo Colo y Everton, donde su hija fue titular en el “Cacique” comandado por Guillermo Bello.

Y Catalina, con una lucida definición, se matriculó con el segundo tanto de Colo Colo, que terminó imponiéndose por 3-1. Lindsey González y Javiera Irarrázabal anotaron los otros tantos del elenco albo, mientras que Isidora Bernal puso el descuento para las viñamarinas.

Catalina Muñoz, quien ya había sido figura en la semifinal de este torneo al anotar un tanto en el triunfo 2-1 sobre Universidad de Chile, le dedicó tanto su gol como la obtención del título a su padre, quien atentamente siguió su actuación a un costado de la cancha.

El portal Dale Albo captó el emotivo momento en el que Catalina se permitió una pausa en el festejo junto a sus compañeras, para correr hacia el lugar en el que se encontraba su padre y brindarle un afectuoso abrazo.

Catalina Muñoz Foto: Colo Colo

En el mismo medio, Carlos Muñoz expresó que “no hay palabras para describir lo que siento en estos momentos por mi hija. Hace seis meses atrás perdió una final aquí mismo y sufrió mucho. Sufrí junto con ella, lloramos juntos en casa y nos prometimos que este año iba a ir por su revancha. Se lo propuso, lo decretó y así fue”.

Sobre este especial día del padre, el atacante que entre 2011 y 2013 jugó en Colo Colo comentó que “son cosas que uno solamente puede soñar. Yo no tengo a mi padre el día de hoy, es una pena que llevo en el alma, pero ella me la sana con esta alegría. Me da mucha emoción lo que ha conseguido, sé que es un largo camino, pero va pasito a pasito y está muy ilusionada, con mucha seguridad de lo que quiere. Un día del padre muy lindo”.