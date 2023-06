“Mira el cornetazo”: Guarello vuelve a reventar a Cagigao al enterarse de su nueva aventura laboral

El periodista Juan Cristóbal Guarello, quien recientemente comenzó a incursionar en el universo de YouTube, volvió a reventar al español Francis Cagigao, con quien protagonizó una recordada pelea que le derivó en su salida de programa “Los Tenores” de Radio ADN.

Al enterarse de la nueva aventura laboral de Cagigao, recientemente fichado como director deportivo del poderoso Galatasaray de Turquía, Guarello sacó toda su artillería para fustigar el paso del español por nuestro país.

“Él le dijo al Diario Marca que tuvo una oferta de renovación en el fútbol chileno hasta el 2026 y dijo que en gran parte su función se cumplió. ¿En qué parte se cumplió?”, comenzó diciendo el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011, en su programa “La Hora de King Kong”.

“¿Se armó una estructura de selecciones menores? No, no hay nadie entrenando allí. ¿Consiguió a jugadores en casos difíciles como la triple fecha, como Ben Brereton desde Inglaterra? No, y eso que Argentina y Colombia sí pudieron. ¿Dejó un plan nacional? No”, continuó.

El comentarista de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports no se quedó ahí y puso sobre la mesa el alto costo que significó para la ANFP tener a Cagigao en Chile. “¿En qué logró su objetivo? En llenarse los bolsillos. Cagigao ganaba, decían, 30 mil dólares mensuales por lo bajo. Vivió mucho tiempo en el Hyatt a cuerpo rey. Cuando llegó Berizzo ya estaba echado. ¿Por qué? Porque ya había empezado a armarle una nómina, metiéndole jugadores de representantes”, estableció.

Justamente sobre la relación del español con el actual DT de la Roja, Guarello reveló que “en Japón Cagigao mandó al médico de la Selección de vuelta a Santiago sin avisarle a Berizzo. Ahí el técnico lo encara y le dice: ‘Conmigo se acabó’”.

Por todo lo dicho, el autor de “País Barrabrava” remarcó que “Cagigao se hizo millonario en Chile, algunos dicen que hizo un millón de dólares”.

El “plan” de Cagigao

Por si todo lo dicho no bastara, Juan Cristóbal Guarello lanzó una dura acusación contra Francis Cagigao respecto a su “plan” para las divisiones inferiores del fútbol chileno.

“No hizo nada en Chile, y cuando se dio cuenta que se le incendiaba todo y que ya se iba sin haber hecho nada, aparece con un plan de divisiones inferiores. ¿Qué hizo el vivo? Agarró los proyectos de Germán Corengia y el que había dejado el Flaco Leiva en la ANFP. Con esas carpetas andaba paseándose. Mira el cornetazo. Ese era el gran plan de Cagigao”, sostuvo.

Más allá de estos comentarios, Guarello prometió una edición completa de su programa “La Hora de King Kong” para repasar su recordada pelea con Francis Cagigao en Radio ADN. El periodista dijo que eso se dará cuando se cumpla un año de aquel incidente, que tuvo fecha el 23 de junio de 2022.