La última prueba es ante Bolivia: “El equipo de Costas no muestra mucho”

En agosto del año pasado, la selección boliviana sorprendió tanto en su país como en el nuestro anunciando la llegada de Gustavo Costas como su nuevo entrenador. El argentino tenía contrato vigente con Palestino, por lo que los “árabes” tuvieron que salir a aclarar que se quedaría hasta el final de la temporada 2022, donde el equipo de colonia remató en un meritorio cuarto puesto.

El DT de extenso currículum, con pasos por 11 clubes de Argentina, Paraguay, Perú, Arabia Saudita, Ecuador, Colombia, México y Chile, asumía por primera vez la dirección técnica de un combinado nacional. Con la “Verde” se alista para las Clasificatorias sudamericanas, donde hoy tendrá su última prueba previa enfrentando justamente a la “Roja”.

El arranque del ex defensa al mando del seleccionado “altiplánico” no ha tenido grandes luces, aunque ha sido competitivo en todos sus partidos. Así, suma una derrota por 1-0 ante Uzbekistán y una victoria por 2-1 sobre los saudíes, ambas en marzo en Jeddah, y una caída por la cuenta mínima a manos de los ecuatorianos, el reciente sábado en Nueva Jersey.

La gran figura sigue siendo Marcelo Martins Moreno, quien, a sus 36 años, abrió el marcador en el triunfo frente a los árabes. Esta noche contra el “Equipo de Todos”, desde las 20:00 horas en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, puede alcanzar a Ronald Raldes con el récord de más encuentros por el cuadro boliviano, con 102.

La expectación es grande en la ciudad, donde prácticamente no hay altura (apenas 400 metros sobre el nivel del mar), pero el entusiasmo no es el mismo en todo el territorio. “Seguro estará lleno, porque se juega en un lugar donde habitualmente no va la selección, pero la expectativa en el resto del país es baja”, cuenta Diego Gonzales, periodista de Página 7.

“La Bolivia de Costas no muestra mucho”

Aunque el ex DT de Palestino lleva sólo tres encuentros en el cargo y es muy pronto para sacar conclusiones, el proceso todavía no genera mucha ilusión en un país que no va a un Mundial desde 1994. “Si bien se obtuvieron resultados interesantes, la Bolivia de Costas no muestra mucho en el juego”, comenta Gonzales.

La principal crítica que se le hace al argentino tiene que ver con su escasa propuesta ofensiva. “Si bien el partido contra Ecuador mostró un equipo ordenado y bien concentrado en la parte defensiva, aún se tiene como materia pendiente el tratar de hacer daño al rival. En Nueva Jersey no se pateó una vez al arco contrario y esto es preocupante”, agrega el periodista.

En este sentido, el duelo ante la “Roja” será el debut del transandino en casa y, por ende, la “Verde” tendrá que mostrar otra cara. “Será el primer examen serio que tenga, debido a que es el primero de local y debería salir a proponer ofensivamente, ya que en los anteriores se vio una Bolivia bastante replegada”, anticipa el comunicador.

Pese a todo, el profesional de la prensa cierra con un mensaje alentador. “Si bien las estadísticas muestran esto, la gente siempre se ilusiona con la selección. Ver que fue una trabajosa victoria de Ecuador, un rival con mucha experiencia, hace que de a poco se vaya avivando la chispa que tiene el boliviano por su camiseta”, remata.