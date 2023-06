Marcelo Barticciotto toma una drástica decisión: “No voy a hablar más del tema de Bruno”

En medio del buen presente futbolístico que atraviesa Bruno, Marcelo Pablo Barticciotto tomó una drástica decisión: no hablar más sobre el futuro de su retoño, desde sus distintas tribunas en medios de comunicación.

Durante la edición de este martes de “Al Aire Libre” de Radio Cooperativa, “Barti” dio a conocer su determinación. Mientras sus compañeros de panel hablaban de los intentos de Colo Colo por fichar a Bruno, el campeón de la Libertadores 1991 entrego un breve comentario y luego anunció que no se referirá más al asunto.

“Está difícil porque necesitan el visto bueno de Universidad Católica, que son dueños del 50% del pase, y piden más de dos millones de dólares. Por el monto y por ser directo rival, se complica”, dijo el ídolo albo sobre la opción de que su hijo sea traspasado al “Cacique”.

Ante dichas palabras, al también rostro de ESPN le preguntaron si Bruno está complicado con todo lo que ha ocurrido, ante lo que respondió: “No, no, no. Mira, no voy a hablar más del tema de Bruno, porque en definitiva después se malinterpreta. Que vaya donde quiera él, que lo contrate el que lo quiera y que tenga la mejor disposición de hacerlo jugar donde a él le convenga, nada más”.

“¿Sabes qué pasa? No quiero hablar más porque después dicen que yo no quiero que vuelva a la Católica o que quiero que vaya a Colo Colo, yo no quiero nada, yo quiero lo mejor para él”, complementó.

En la misma línea apuntó que “ojalá se tomen las mejores decisiones y que él disfrute su carrera, que siga jugando, que la pase bien, nada más que eso”.

“Si Colo Colo no lo quiere, no lo querrá, si Católica no lo quiere, no lo querrá, cada uno vela por sus intereses y que Bruno siga jugando, lo único que quiere es jugar, y si tiene que seguir jugando en Palestino lo va a hacer feliz porque está súper agradecido con Palestino, que todos como familia lo estamos. Palestino fue el único que se la jugó por él, eso es”, remató.