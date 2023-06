Rivarola analiza la jugada de la U que terminó en un bochorno: “Fue un chamullo, absolutamente”

Se jugaban los minutos finales del tiempo reglamentario del partido entre la U y O’Higgins por Copa Chile, cuando los jugadores azules desperdiciaron una inmejorable oportunidad para anotar y así evitar irse a penales, donde finalmente se vieron eliminados.



Desde la medialuna del área rival, la U tuvo un tiro libre cuando el reloj marcaba el minuto 86. Lucas Assadi, Darío Osorio y Nery Domínguez se perfilaron para disparar a portería, sin embargo la jugada terminó en una insólita maniobra: un par de toques y un pase hacia Renato Cordero, quien tampoco supo responder de la mejor manera.



La acción culminó con Cordero habilitando a Assadi, quién intentó enviar un centro rasante cuando todo el riesgo de la jugada ya se había diluido. Un bochorno que incluso provocó la furia del siempre ponderado DT Mauricio Pellegrino.



Ante aquella situación, el histórico azul Diego Rivarola le cargó toda la responsabilidad a los jugadores en cancha y descartó que la ridícula maniobra fuera una acción preparada por parte de Pellegrino y su staff.



“Esa es una jugada que no está preparada, les aseguró que esa jugada no es del técnico, fue un chamullo, absolutamente”, sostuvo “Gokú” durante su participación como invitado en la edición de este jueves de “Los Tenores”.



“¿Por qué? Porque Osorio y Assadi no son titulares y ni siquiera estuvieron, no pudieron haber practicado esa jugada”, continuó.



En la misma línea, el oriundo de Mendoza estableció que “para mí esa jugada muestra una gran falta de liderazgo en la cancha. Cuando hay un líder que ve una posibilidad como esa, va y se para y ejecuta lo que el técnico dijo, o dice ‘le pegas tú o le pegó yo’”.



Por lo mismo, Rivarola reclamó por la falta de “alguien que tomé la pelota y el liderazgo y diga ‘esta es la jugada de gol’. Esa jugada era para pegarle al arco, no había otra lectura. Esa es una jugada que para mí, por el conocimiento, Pellegrino no la practicó”, planteó.

Previa a esta jugada, Pellegrino conversa con Renato Cordero.



¿Qué se dijeron?



Era oportunidad de gol para Assadi y Osorio, hasta Nery podría haber hecho algo.



Pero al final fue un toque para atrás y Nery se la entrega por la izquierda a Cordero. pic.twitter.com/Hl3wDckrWE — Leo Mora (@LeoMoraRadio) June 22, 2023