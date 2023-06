“Trataron de buscarme todos los cadáveres que pudieran”: el potente adelanto de Guarello de su prometido descargo contra Cagigao

En horas de la noche de este jueves 22 de junio, el periodista Juan Cristóbal Guarello dedicará una edición completa de su programa “La Hora de King Kong” para revelar detalles inéditos sobre su recordada pelea en vivo con el español Francis Cagigao en “Los Tenores”, lo que derivó en su salida de Radio ADN.

En el marco del cumplimiento de un año de aquella controversia, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 hará un gran descargo contra el exfuncionario de la ANFP, como también contra algunos de sus antiguos compañeros de equipo en la 91.7.

Y como un adelanto de lo que contará esta noche, Guarello recordó un audio filtrado que salió a la luz pública días después del round con Cagigao, en el que Luka Tudor le avisaba a otra persona que el español iría a “Los Tenores” con el objetivo de destrozar al reconocido periodista.

“Si el programa fue un día 23 o 24 de junio de 2022, ¿saben de cuándo fue esa grabación? Tenía como 20 días, o sea, Cagigao venía preparando esto desde hace casi un mes e incluso más. Esa grabación no era de tres días antes, era muy anterior, para que vean cómo se urdió todo esto”, expuso.

“Cagigao lo venía preparando hace mucho rato y se asesoró con gente, trataron de buscarme todos los cadáveres que pudieran encontrarme y me encontraron que yo no había terminado la universidad… ¡Claro! Como uno no estaba en la quiebra a los 24 años y en Dicom. Eso fue todo lo que me pudo tirar Cagigao. Y voy a revelar cosas que me dijeron desde adentro de la ANFP, textuales, de Cagigao, en ese momento, antes que fuera ese programa”, agregó.

Francis Cagigao Director deportivo de la ANFP

En la misma línea, Guarello avisó lo siguiente: “Voy a tratar de ser riguroso y tratar de contarles muchas cosas de lo que ocurrió esa vez, que a mí me significó perder amigos y dejar un trabajo y un lugar que había ayudado a construir, al cual le tenía mucho cariño. Dejé una cantidad de amigos increíble, comenzando por Danilo, Chupete, el Tigre, Bombo, una cantidad de gente que quería, los técnicos, Nacho Abarca, incluso Costa y Hernández, que eran amigos, amigos. Pero de repente las situaciones te llevan a derrapar, de lado y lado, pero es bien interesante”.

“Analicen: ¿Por qué un mes antes Luka Tudor llama a alguien y le dice ‘Cagigao va a venir con todo en contra de Guarello…’? Ya lo venía trabajando el individuo. Para que vean que estaba enfocadito en la Selección”, complementó.

“No pude seguir pagando”

Respecto al hecho de no haberse titulado como periodista en la universidad, Juan Cristóbal Guarello contó que eso se debió a temas económicos. “Yo me tuve que retirar de la carrera de periodismo el año 94 porque no podía seguir pagando, tuve que congelar. Mi papá estaba enfermo, mi mamá era profesora, yo acá no me estoy haciendo la ‘vístima’, no estoy llorando. No pude seguir pagando, trabaja en La Nación y ganaba 180 mil pesos”, sostuvo.

“Estaba en Dicom, tenía protestos y no podía endeudarme. Estuve 10 años en Dicom y me tuve que retirar. En esa época había que firmar letras, papeles y empecé a trabajar para salir adelante. Y el año 2000 cuando comencé a ganar un poco más de plata fui y pagué todo lo que debía en la universidad, me fui tranquilo, pero no pude terminar la carrera. Esa es la verdad, ya que esa es la única carta que tienen bajo la manga”, continuó.

Por lo mismo manifestó que “esa tontera que Cagigao utilizó en mi contra, porque es el gran argumento de todos los tarados, porque yo estudié cuatro años periodismo, pero es poquito. Demuestra los poquitos que son”.