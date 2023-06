José Luis Villanueva y su vida de emprendedor en Miami: “Me levanto a las 5:30 de la mañana y tengo entrenamientos hasta las 12 de la noche”

El exfutbolista chileno José Luis Villanueva lleva algo más de 5 meses instalado en Sunny Isles Beach, Miami, trabajando en un emprendimiento llamado Golaço, una idea que surgió en plena pandemia y que su propio creador la define como un “Uber de entrenamiento”.

Y es que tras dejar su rol como comentarista en ESPN, Villanueva buscó nuevos horizontes y así partió a Estados Unidos para materializar la idea de Golaço, una plataforma digital que conecta a futbolistas aficionados con entrenadores, que cuenta con más de 400 entrenamientos y 700 ejercicios diferentes.

“Llegué acá con el tema de Golaço, una startup de deporte y tecnología. Estaba convencido de que podía ser el mercado donde desarrollarlo. Y va todo bien”, contó el propio Villanueva en entrevista con LUN.

Quien vistiera las camisetas de la UC, Palestino y Cobreloa, entre otros clubes, comentó que “hay que conocer el mercado antes de lanzarse con todo. Conozco mucho el fútbol amateur. Desde que me retiré, a diferencia de otros ex futbolistas que se vinculan con una escuela de fútbol o quieren ser técnicos, eso nunca me movió. No tengo interés de hacerlo, siento que es muy sucio. El tema de los representantes, por ejemplo. Sabemos que los delanteros van a un club, los volantes a otros y los laterales a otros clubes determinados. O definitivamente un representante es dueño de un club. Lo encuentro muy sucio y no me llama la atención”.

Por lo mismo, quien sigue siendo comentarista en Radio La Clave remarcó su vocación por el mundo de los aficionados. “Hay personas que te agradecen cualquier mejora que tengan, ya sea en la experiencia de juego, en una liga interesante, un viaje o en una aplicación de calidad que tenemos con Golaço”, estableció.

“Ahora viene la parte pesada”

En cuanto a los riesgos que conlleva esta decisión laboral, Villanueva explicó que “yo hago las cosas bien de a poquito porque tengo que pisar el suelo lo más firme posible. Es súper arriesgado venirse para acá. Y venirse significa niños, familia, buscar ingresos. Por suerte tengo mis empresas que siguen funcionando en Chile, entonces no tengo la urgencia de parar la olla acá todavía y eso ha sido fundamental para poder mantener un buen desarrollo de la inversión que hicimos por Golaço. Pero cada mes está vendiendo más acá y la idea es que cada mes que pasa tenga que recurrir lo menos posible a Chile porque Estados Unidos está funcionando”.

Respecto a lo familiar, el exdelantero comentó que “he vuelto un par de veces a Chile. Pronto tengo que regresar porque todavía no nos sale la visa de inversionistas que estamos pidiendo, pero esto de que nos movamos me gusta. Ahora viene la parte pesada cuando tengamos que hacer la mudanza completa. Yo he sido pobre, de clase media, he ganado muy bien. He pasado por todo porque yo vengo de abajo. Me adapto súper bien a todo. Por ejemplo acá”.

“Acá vivo con un amigo que es a toda raja. Ángelo se llama. Si lo viene a ver la familia yo me voy a otro lugar. Entonces lo que quiero decir es que tengo más movilidad estando solo que la que tendría inicialmente con la familia. Vivo más de guerrero. Estuve limpiando la cancha donde estábamos Golaço. La barrí completa y la sacamos. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y tengo entrenamientos hasta las 12 de la noche. Paso todo el día haciendo cosas, pero es lo que toca hacer ahora porque estoy construyendo algo y está dando buenos resultados. Todas las semanas llegan personas nuevas a esta empresa”, complementó.

Por todo lo dicho, José Luis Villanueva se mostró convencido de la decisión de trasladarse a Estados Unidos. “Es un país de 35 millones de aficionados, tendrá la Copa América, el Mundial de Clubes, la Copa del Mundo y contrataron a Lionel Messi. O sea, sería una estupidez no desarrollar una actividad de fútbol acá. Y Golaço es como un Uber de entrenamiento”, sostuvo.