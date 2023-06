Natalia Duco: “Es difícil compatibilizar una maternidad presente y un trabajo tan demandante como ser deportista de alto rendimiento”

La lanzadora chilena Natalia Duco, de 34 años, se trasladó hasta la ciudad de León, en el norte de España, para entrenar durante tres semanas, con miras a lo que será su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Se trata de un viaje muy especial para Duco, ya que es su primera concentración internacional en los últimos cinco años y el primer viaje de este tipo con su hijo Luciano, de dos años y cinco meses. Es decir, una decisión que implica compatibilizar el alto rendimiento con su maternidad.

“Es difícil compatibilizar una maternidad presente y un trabajo tan demandante como ser deportista de alto rendimiento. Hay una cosa que ya decidí: no voy a dejar a mi hijo solo en esta etapa de su vida por mi preparación. Obviamente hay plazos razonables, como viajar por tres o cuatro días para competir y lo hago, pero cuando son periodos más largos solo viajo si puedo ir con Luciano”, declaró al respecto Duco, en conversación con LUN.

Además de Luciano, en este viaje la acompañan su madre Beatriz y Bastián González, su masajista. “Nos estamos alojando en un hotel con pensión completa, el mismo hotel donde está mi entrenador Sergio Alfonsini con la delegación argentina. En una pieza dormimos yo, mi mamá y Luciano y en otra se queda mi masajista. Quiero agradecerle a la fundación Te Ayudamos, de Andrónico Luksic, porque apoyaron económicamente con el viaje de mimará y mi hijo. Me ayudaron a no tener que elegir entre la vida personal y la deportiva”, contó.

Respecto a la rutina que han llevado a cabo con Luciano en España, la deportista oriunda de San Felipe explicó que “lo más importante era buscarle actividades y armar horarios. Ya vimos dónde pueden ir a comprar o jugar en espacios seguros junto a mi mamá. En el hotel también está hablado para que le den su comida especial. Tengo todo ordenado mientras yo entrene. Luciano lo está pasando chancho con el cuidado de mi mamá, quien es la persona con la que me siento más segura dejando el cuidado de mi hijo”.

En cuanto a sus propios esfuerzos personales para compatibilizar su ámbito profesional con su rol de madre, la medallista de bronce en Toronto 2015 comentó que “yo voy a entrenar muy temprano, hago dos jornadas en una. Así entreno toda la mañana y cuando llego a almorzar ya estoy más libre. Después, por la tarde y junto a Luciano, hago movilidad y masajes con Bastián. Luego nos organizamos para hacer alguna actividad y cenar todos juntos”.

Con todo este panorama, Natalia Duco manifestó que atraviesa un buen presente en cuanto a lo deportivo. “Llego en un momento en el que llevo cerca de tres meses con mi nuevo entrenador, así que ya me acostumbré a su tipo de trabajo. Nos conocemos un poquito mejor y he sentido los avances. Ahora lo más importante es que estoy tranquila porque estoy buen acompañada por mi hijo, mamá y masajista. Sólo queda ponerle muchas ganas, entrenar bien, darlo todo y dedicarle tiempo de calidad a mi hijo, que es lo que me hace más feliz”, expresó.