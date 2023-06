Azkargorta dice que se arrepiente de haber dejado la Roja: “Hoy mi decisión no sería la misma, seguiría”

Xabier Azkargorta, director técnico español que tuvo un difícil paso al mando de la selección de Chile entre 1995 y 1996, recordó aquellos días como entrenador de la Roja y dijo estar arrepentido de haber tomado la decisión de dar un paso al costado.

“Hoy mi decisión no sería la misma, seguiría. Considero que Chile tiene una Selección bien formada”, declaró Azkargorta en entrevista con el periodista Rodrigo Sepúlveda, en una nueva edición de “45 minutos con”, la que se estrenará este miércoles, a partir de las 21:00 horas, por Mega Plus.

En esa misma línea, el “Bigotón” aseguró que su salida de la Roja fue por una determinación propia y no por una decisión por parte de Ricardo Abumohor, entonces máximo dirigente del fútbol chileno.

“A pesar de que aún me quedaban partidos por disputar, simplemente consideré todas las posibilidades (…) Mi salida no ocurrió por decisión de Ricardo Abumohor (expresidente de la ANFP), fue mía. Decidí dar un paso al costado porque no aguanté”, manifestó.

En ese contexto, el DT que dejó la banca de la Roja tras un empate 1-1 como visita ante Venezuela, en el arranque de las eliminatorias a Francia 1998, valoró lo que fue su paso por Chile. “No creo que mi paso por la Selección fue un fracaso, considero que sí lo es aquel que no hace lo que cree que tiene que hacer”, estableció.

Xabier Azkargorta habló con Rodrigo Sepúlveda (DanielaJAS)

En los números, Xabier Azkargorta alcanzó a dirigir 18 encuentros de la Roja. El detalle de aquella cifra arroja 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, lo que entrega un 59,26% de rendimiento.

Cabe recordar que el “Vasco” arribó a Chile en 1995, con la histórica clasificación de Bolivia al Mundial de Estados Unidos 1994 como antecedente más reciente. Fue sucesor de Mirko Jozic y luego fue reemplazado por Nelson Acosta.