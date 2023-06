Carlos Caszely habla de su nieto que brilla en Colo Colo: “La envidia es muy grande, pero por suerte él es centrado”

Carlos Caszely, máximo goleador histórico de Colo Colo y uno de los principales emblemas del fútbol chileno, se encuentra muy orgulloso por el presente que está viviendo su nieto Franco, quien está haciendo de las suyas en las inferiores del “Cacique”, precisamente en la serie Sub 15.

Y como prueba de su buen momento, Franco Garrido Caszely fue autor de uno de los goles del triunfo 3-2 de Colo Colo sobre Universidad de Chile en el Superclásico que se disputó el fin de semana, lo que le permitió a los albos avanzar a las semifinales de la Copa Futuro.

Ante ello, el “Rey del Metro Cuadrado” puso mesura, pero también manifestó su profundo orgullo. “Está recién empezando y ustedes saben cómo es el chileno de envidioso. El cabro se ha sacado la cresta por varios años en Colo Colo. Es una historia larga y esta es la primera página de su libro”, declaró Carlos Humberto en RedGol.

“Me tiene muy orgulloso, por cómo celebra sus goles y ayuda a sus compañeros. Franco tiene muchas cosas positivas. La tiene clarita y es muy centrado”, complementó.

En la misma línea, el mundialista en Alemania 1974 y España 1982 destacó que Franco “entrena cosas anexas que, ustedes saben, en las cadetes de Colo Colo no le enseñan, cómo rematar. Tiene que mantenerse ahí, calmado. Este año ya se ganó un lugar y lleva trece goles en 16 partidos. Lee muy bien el fútbol”.

Franco Garrido Caszely Foto: @rodrigopalma3 / futboljovencl

Los consejos del abuelo

Al profundizar en los consejos que le ha entregado a su nieto, Carlos Caszely comentó que “tiene que ir de a poco. La envidia es muy grande, pero por suerte él es centrado, a pesar de que sólo tiene 14 años. Yo le he dado casos de jugadores que siendo muy chicos se hicieron famosos, pero que al final no llegaron a ninguna parte, para que no tome ese camino”.

Por lo mismo estableció que “tiene que preparase todos los días de la mejor manera posible, juegue o no juegue. Si está adentro de la cancha, que compita, pero si está en la banca, que lo haga apoyando a sus compañeros”.