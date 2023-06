De streamer a boxeadora: “La Rivers” se alista para su combate en la “Velada del Año 3”

Desde hace varios meses, Samy Rivera, más conocida como “La Rivers” se convirtió en una de las streamers más buscadas del mundo, gracias al carisma que tiene frente a la cámara.

Su popularidad la llevó a ser parte de la Kings League, torneo de fútbol 7 que organizaron entre Gerard Piqué e Ibai Llanos.

“La Rivers”, la streamer más famosa del mundo

Desde entonces, Samy triplicó sus seguidores, ya que se ganó el cariño de muchos aficionados alrededor del mundo, quienes la ven como una chica valiente, que no tiene miedo de competir ante los streamers más destacados.

Aunque ha acumulado muchos seguidores en Twitch, su carrera en internet arrancó en YouTube, en donde daba tutoriales de maquillaje, así como de moda.

Pero cuando empezó a jugar videojuegos, su fama se catapultó, aunque también su amistad con “El Mariana” fue fundamental.

“La Rivers”, principalmente, participa en juegos como Warzone, PUBG, Roblox y Among Us, aunque no se cierra a ninguno nuevo desarrollo.

Participará en “La Velada del Año 3″

Sammy acumula tantos seguidores, que fue invitada al evento nombrado “La Velada del Año 3″, en donde varias figuras de YouTube, así como Twitch, se baten a duelo en un cuadrilátero.

La mexicana tendrá una pelea de box contra su homónima, Rivers, una chica española que es influencers, pero que tiene el mismo apodo que la regiomontana.

La contienda es de las más esperadas por los fans de ambas, ya que se prepararon como profesionales, con entrenamientos diarios, así como una alimentación especial.

@rivers.gg menos de 2 meses para la velada del año 3 🇲🇽🥊 ♬ original sound - rivers

De hecho, “La Rivers” llenó su canal de YouTube y TikTok con todos las prácticas que ha realizado, en las que destaca la fuerza y potencia que adquirió en este tiempo.

En sus últimas apariciones, es notorio que la regiomontana está en buena forma física, lo que tiene ilusionados a sus seguidores, ya que desean verla triunfar en “La Velada del Año 3″.