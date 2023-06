Joaquín Larrivey: “Mi suegro siempre quiso verme con los colores de la UC”

Joaquín Larrivey, delantero argentino fuertemente identificado con Universidad de Chile, se encuentra de regreso en nuestro país, ya que se convirtió en el flamante refuerzo del Magallanes de Mario Salas, actual colista del Campeonato Nacional 2023.

Y en su retorno a Chile, el veterano atacante argentino habló de distintos temas, uno de ellos la relación familiar y futbolera que tiene con su suegro, Gerardo “La Vieja” Reinoso, exfutbolista y quien ostenta condición de ídolo de Universidad Católica.

“Obviamente mi suegro siempre, mucho antes de que llegara a la U, por su cariño y amor a Católica, siempre quiso verme con esos colores, pero se me dio en la vereda del frente y él estaba feliz de verme jugar en Chile”, comentó Larrivey en diálogo con DSports.

“Estaba muy feliz porque aquí no solamente hay un club que quiere tanto, también el país, donde nació mi mujer, entonces tenía y tiene un cariño muy grande, y uno de sus sueños habrá sido que yo vistiera sus colores”.

Al referirse concretamente a posibles contactos con la UC en el pasado, el futbolista de 38 años explicó que “no se dio, nunca mi representante me habló nada concreto. No puedo hablar de una hipotética posibilidad, porque no hubo nada concreto, que yo sepa”.

Joaquín Larrivey con Gerardo Reinoso Foto: Instagram

Su llegada a Magallanes

En cuanto a su nueva aventura en el fútbol chileno, Joaquín Larrivey sostuvo que “Magallanes me contactó hace mucho y analizamos la posibilidad. Nuestra idea era volver a Chile, a partir de ahí negociamos bastante rápido y me motivó el interés y el desafío. Es una linda responsabilidad”.

“Hablé en su momento con Nico Núñez, también hablamos cuando se fue y también hablé con Mario. Espero que le pueda dar su sello y que consigamos los resultados, ha tenido un impacto positivo y confío que se pueda trasladar a los resultados”, complementó.