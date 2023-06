Lucero habló de su conflicto con Colo Colo en su retorno a Chile: “Uno nunca hace nada con mala intención”

El argentino Juan Martín Lucero, quien se encuentra enfrentado a Colo Colo en un litigio que escaló hasta la FIFA, retornó a nuestro país en su calidad de jugador del Fortaleza de Brasil, para enfrentar a Palestino en duelo por Copa Sudamericana.

Y en su regreso a tierras chilenas, además de anotar el gol que selló el triunfo 2-1 de su equipo sobre Palestino en El Teniente de Rancagua, el “Gato” se refirió a su controvertida salida del “Cacique”.

“Son situaciones que pasan en el fútbol. Uno nunca hace nada con mala intención. Todo el tiempo pasa que un jugador cambia de club y acá (en Chile) se manifestó de una manera y ya está. Hay que afrontarlo como se de, con la cabeza en alto y siempre creyendo en la persona”, declaró al respecto Juan Martín Lucero, en diálogo con DSports.

Más allá de aquello, el atacante argentino de 31 años aseguró que recibió mucho cariño en su retorno a Chile. “Muy bien, gracias a Dios. La gente que me crucé, hoy fue mucha gente al hotel, también acá en Rancagua, a demostrarme su cariño, a saludarme y la verdad eso me llena el corazón. Me pone muy feliz y muy contento”, manifestó.

“Pasé un año increíble en Colo Colo. No sólo en lo deportivo, en lo familiar, conocí muchas personas que me dieron mucho cariño. Sólo tengo palabras de agradecimiento para Chile y para la gente de Colo Colo”, complementó.