“Un poquito cansado”: Beausejour reconoció estar aburrido que sigan recordando el palo de Pinilla del Mundial 2014

Jean Beausejour reconoció este miércoles en el programa “Los tenores”, de radio ADN, estar “cansado” de conmemorar el palo de Mauricio Pinilla en el partido de los octavos de final del Mundial 2014 entre Chile y la selección anfitriona de Brasil.

El remate del ya retirado delantero nacional sacudió el horizontal del arco brasileño a pocos minutos del final de un encuentro que finalizó igualado 1-1, y que se definió por lanzamientos penales, instancia en la que finalmente la Roja de Jorge Sampaoli quedó eliminada.

Un palo que ya aburre a Beausejour

Aquel partido, que se disputó el 28 de junio de 2014, fue uno de los temas con los que iniciaron los periodistas del programa deportivo radial, una conmemoración que no cayó nada de bien en Beausejour, quien integró el plantel de la selección que “por un palo” no pudo seguir en carrera en el Mundial de Brasil.

“Estoy un poquito cansado de la efeméride ya, es demasiado”, reconoció el actual comentarista deportivo, quien luego de las bromas de sus compañeros de panel, trató de explicar mejor su desgano ante la fatídica conmemoración deportiva.

“No es por el palo, en particular (...) entre las efemérides, el día nacional del completo, del churrasco, del choripán. Tenemos cuántos días. No quedan días para feriados”, indicó Bose, quien finalmente debió reconocer su desagrado ante el constante recuerdo mundialista.

