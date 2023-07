Luis Jiménez mandó a la UTI al fútbol chileno: “Está muy malo, no es realmente un espectáculo”

Un contundente y lapidario diagnóstico del actual nivel del fútbol chileno entregó este fin de semana Luis “Mago” Jiménez, quien a pocos meses de haberse retirado del profesionalismo, aseguró que el balompié nacional “está muy malo”, y que “lamentablemente no veo a nadie que quiera hacer algo para cambiarlo”.

La categórica crítica del futbolista formado en Palestino, con exitosos pasos por el fútbol europeo y árabe, las hizo en conversación con 24horas.cl, y en la previa a la exhibición de su marca Louis Antoine, en el Boulevard del Mallplaza Vespucio.

Me da pena por la gente, porque en el fondo todo el mundo va al estadio para ver un espectáculo y acá en Chile no es igual. — Luis Jiménez

Las críticas del “Mago” al fútbol chileno

“Siento que está muy malo (el campeonato), el nivel del fútbol chileno es bajo y lamentablemente no veo nadie que quiera hacer algo por cambiarlo”, afirmó Jiménez, quien llegó al evento junto a su esposa, la influencer y empresaria María José “Cote” López, quien también presentó en el evento su marca Clo.

Para el “Mago”, gran parte de la culpa en el mediocre nivel del fútbol nacional recae en los propios dueños y administradores de los clubes profesionales, quienes a su juicio, han dejado de invertir en formación e infraestructura, y además no tienen ningún interés en competir a nivel local con los tres grandes: Colo Colo y las universidades de Chile y Católica.

“Los clubes hacen poca inversión, y no me refiero a compra de jugadores, me refiero a infraestructura. Hay clubes sin lugar donde entrenar, sin lugar donde jugar y estamos hablando de fútbol profesional”, se quejó.

“Muchos (clubes) prefieren gastar poco, no compiten porque no les interesa, quieren vender jugadores pero no los forman. Depende mucho (el futuro deportivo del equipo) de lo que quieran los dueños o quienes los manejan”, apuntó Jiménez, quien finalmente lamentó que este deprimente escenario termina por afectar a los hinchas.