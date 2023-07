“Quedó ahí en la cancha”: rival de Arturo Vidal reveló lo que hizo el chileno en final de la Recopa para que no los expulsaran a ambos

El defensor argentino de Independiente del Valle, Mateo Carabajal, entregó detalles desconocidos del duro encontrón que tuvo en la segunda final de la Recopa Sudamericana con el chileno Arturo Vidal, y cómo lo hizo con el King para salvarse de ser expulsados de aquella definición.

El encuentro, que se disputó el pasado 28 febrero de este año, finalizó con triunfo para Flamengo (1-0), sin embargo, el título quedó en poder del equipo de Carabajal al vencer en la definición por penales ante un repleto estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

La reacción de Arturo Vidal

“Miren, le voy a mostrar esto a Mateo. Quiero mostrarle esto a Mateo, quiero que primero la vean ustedes. Quiero que me describa esta imagen. ¿Cómo fue?”, inició el twitchero Matenorenia (@matenorenia), quien esta semana conversó con el futbolista argentino respecto de acutalidad deportiva.

“Saben que este muchacho (Vidal) en Argentina, el que está con la remera negra y roja, no es muy querido, no es muy querido”, siguió el entrevistador, quien al mostrarle la imagen del momento en que ambos están en un cara a cara, logró la sincera confesión de Carabajal.

“Son cosas que pasan en el partido (...) mirá (sic), lo primero que pensé es que me echan. Me echan porque reaccionamos los dos (...) fue una jugada que yo salto, me pega un codazo, me dio acá atrás (muestra la nuca). Me tiré, porque va al VAR”, inició el defensor argentino, quien reconoció no haberse dado cuenta de la relevancia del partido al momento de reaccionar al golpe de Vidal, ya que en sus palabras, de ir el árbitro a consultar al VAR de seguro ambos hubiesen sido expulsados.

“Cuando me caigo, me quiere levantar de mala forma. De mala manera. Me quiere levantar mal, y entonces yo ahí reaccionó, como un boludo, que no era para reaccionar tampoco. No sé lo que hice, porque si no era en el contexto de una final, también me echaban. A los dos, porque yo cuando me levanta le tiro un cortito en la pierna y ahí llega el árbitro, y nos pusimos cara a cara”, relató.

“Como un boludo yo reaccionó mal, entonces ahí, nada, cara a cara, a puteadas ya ni me acuerdo lo que le dije. Ni él tampoco. Lo empiezo a tutear, ya ni me acuerdo lo que le dije”, prosiguió el defensor, quien remarcó la actitud del chileno para evitar que el incidente pasara a mayores y ambos se fueran de tarjeta roja.

“Vidal me viene a buscar y me dice: ‘Ya está, que quede acá nomás. Vamos a hablarle al árbitro, porque si no nos echan’. Y fuimos con el árbitro y le dijimos que entre los dos estaba todo bien”, relató.