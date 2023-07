Nicolás Córdova cuenta detalles de su experiencia en Qatar: “Sólo te preguntan qué tan dispuesto estás a trabajar como ellos quieren”

El director técnico chileno Nicolás Córdova, quien se encuentra sin club luego de finalizar su ciclo a cargo del Al-Rayyan de Qatar hace un poco más de un mes, repasó lo que fue su experiencia trabajando en el último país organizador del Mundial y contó que se instalará durante el tiempo en Barcelona para buscar nuevos desafíos profesionales.

“Yo estaba dirigiendo Al-Rayyan y mi contrato terminó. Y como también se fue el sheik Ali bin Saud, quien me llevó al equipo, ahora cambian todo, incluido al entrenador y a la plantilla de jugadores. Antes de irme a Chile, en todo caso, hubo sondes de un club, pero no se concretó nada. Por eso creo que ahora mi carrera se enfocará en otros lados. Estoy abierto a todo”, declaró Córdova en entrevista con LUN.

Al recordar su etapa en Qatar, donde antes de dirigir al Al-Rayyan estuvo a cargo de la selección Sub 23 de dicho país, Córdova contó que “las cosas se hacen de una manera muy diferente a lo que conocemos en Chile. Resulta que la Federación le entregó a una academia -la Aspire Academy- la responsabilidad de armar un plan para todas las selecciones menores del país, incluyendo también la Sub 23, que juega los Preolímpicos y que, en los últimos años, tenía como objetivo ver jugadores para la selección adulta que jugará el Mundial de Qatar. En la Aspire Academy está Edorta Murua, un DT español que trabajó en el fútbol formativo de Universidad de Chile y al que yo conocí. Él me contactó desde la Aspire Academy y me dijo si me interesaba participar en una entrevista para dirigir la Sub 23. Y partí a esa entrevista”.

En ese sentido comentó que “yo no tuve que hacer ninguna presentación ni darles a conocer un plan. En Qatar las cosas son distintas. Sólo te preguntan qué tan dispuesto estás a trabajar como ellos quieren. Yo dije que sí estaba dispuesto y me eligieron”.

Al detallar esas condiciones que aceptó tomar, el entrenador chileno explicó que “a seguir el plan de trabajo de la Federación y a cumplir todas las normas y costumbres del país. Por ejemplo, a trabajar con los jugadores que la Federación elige para los planteles -a mí me entregaron 40 futbolistas Sub 23-, hacer las prácticas siguiendo algunos criterios dados o parar los entrenamientos a la hora de los rezos”.

“Fue una experiencia compleja pero que me sirvió harto. Es que hay matices. Hablándolo con mis jefes, puse algunas cosas mías en el trabajo. Pero creo que el plan que tienen los qataríes es maravilloso y dará frutos en el mediano plazo. Ellos querían hacer un mejor Mundial, pero la verdad es que aún no están para eso. Pero en unos años más, estarán en una buen nivel competitivo. El proyecto lleva 17 años y se mantiene una línea de trabajo”, complementó.

En estos momentos, Nicolás Córdova se encuentra en Doha, sin embargo tiene todo preparado para instarse por unos meses en Europa. “Me vine a buscar algunas cosas, pero pronto retornaré a Barcelona, que será seguramente mi centro de operaciones hasta que vuelva a dirigir”, indicó.

En cuanto a su decisión de radicarse en Barcelona, el exentrenador de la Roja Sub 20 dijo que “estar en Europa me da la posibilidad de ver harto entrenamiento de clubes y partidos. Las distancias son cortas y puedo moverme con facilidad. Antes de irme a Chile ya estuve viendo prácticas en Barcelona, Villarreal y Brighton. Y en Italia tengo muchos amigos y conocidos que me han invitado para que vaya a ver fútbol. Además, mi pareja (Cristina Ballesteros) es catalana y tiene a toda su familia acá, pese a que ella tiene su empresa en Qatar”.