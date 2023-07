“No lo hacen por envidia”: el duro reclamo del “Coca” Mendoza por la falta de históricos en Colo Colo

Gabriel “Coca” Mendoza, histórico de Colo Colo, manifestó una dura opinión respecto al difícil presente que atraviesa el “Cacique”, luego de la eliminación en Copa Libertadores.

A juicio del campeón de la Libertadores 1991, Colo Colo ha perdido su esencia y el gran responsable de aquello es el director técnico Gustavo Quinteros.

“La esencia se perdió, porque, antes, si no se podía, metías lo otro y eso no se ve en este Colo Colo. Este equipo es muy pasivo. No van hacia adelante. Juegan para atrás y eso va penando. Lo vemos todos y ya está bueno. La responsabilidad es de Quinteros. Habla de eficacia ¿Qué eficacia?. Si trajiste dos delanteros, goleadores, y han jugado menos que el cabro chico”, manifestó el “Coca” en La Tercera.

“De todos los refuerzos por los que peleó no ha servido ninguno. Y te los puedo nombrar, porque los sé todos. El único que le ha resultado es (Alan) Saldivia, que llegó a los juveniles a probarse y juega de emergencia. De todos los demás, nadie ha resultado. Eso es responsabilidad del técnico”, complementó.

En cuanto a lo que se viene para el cuadro albo, Mendoza mostró pesimismo. “Estoy seguro de que con los brasileños no vamos a pasar y ahí tiene que haber una evaluación. No se puede aguantar más que eso. La cabeza es el técnico. Esto no dio y hay que empezar a ver otras cosas. Y a nivel local también creo que nos va a costar. La esencia se está perdiendo y eso es lo que no hay que aguantar. Cómo un jugador que ve el estadio lleno no va motivarse, no va a tener claro que hay que meter al rival con todo en su arco. Eso es Colo Colo y hay que volver a eso”, sostuvo.

Al entregar una propuesta para salir de este mal momento, Gabriel Mendoza sostuvo que la dirigencia debería convocar a distintos históricos a colaborar con el primer equipo. Eso sí, al mismo tiempo acusó que aquello no se da por un asunto de “envidia”.

“Hay que tener una conexión con Morón y dejarle trabajar tranquilo. Llamar a Paredes, a Caszely, a Neira para que ayuden con los delanteros. O a Barti para que trabaje con los que juegan por las bandas. Si no me querís llamar a mí, llama a Fierro. Cuántos equipos y selecciones no hacen lo mismo. Y acá no lo hacen por envidia, por los representantes. Que vayan unas tres veces a la semana. Que les paguen la bencina y punto, porque no es gente que quiera cobrarle a Colo Colo. Está el Chico Pérez, también. ¿Qué cuesta? Y, al final, es sumar, agregar. Seguir haciendo grande al club”, estableció.