Sergio Vázquez lapidario con Ariel Holan: “El plazo ya venció, esa es la realidad”

Sergio Fabián Vázquez, hombre histórico de Universidad Católica, manifestó una lapidaria opinión sobre Ariel Holan, respecto al difícil presente deportivo que atraviesa el cuadro cruzado.

El mundialista en Estados Unidos 1994 con Argentina sostuvo que Holan no ha logrado encontrar un funcionamiento con el actual plantel cruzado. Junto con ello, remarcó lo doloroso que fue perder 3-0 el Clásico Universitario ante la U.

“El plazo ya venció, esa es la realidad. Ariel ha tenido una etapa muy buena en la anterior, lamentablemente esta no es tan buena. Como en el fútbol se dice, no se pueden cambiar todos los jugadores. Hay que buscarle la vuelta y ver desde qué punto de vista se puede mejorar. Lo que pasó el otro día dolió bastante, eso hace que muchas veces la continuidad no sea adecuada”, manifestó “Charly” Vázquez en DSports.

En la misma línea, el exdefensa comentó que “se ganó a Santiago Wanderers y bárbaro, pero no se ve el juego que uno está acostumbrado de ver de la Católica de Ariel Holan. No se encuentra juego en sí. Tiempo tuvo, lo que no encontró fue la forma o los jugadores que necesitábamos. Así como tuvo mucho que ver en la época anterior donde salió todo bárbaro, en esta tiene mucho que ver también”.

Por último, Sergio Fabián Vázquez vínculó lo de Holan con otro tema que ha marcado la actualidad cruzada en los últimos meses: la construcción del nuevo San Carlos de Apoquindo.

“A Ariel Holan le pasó lo mismo en Independiente. No está dando lo que Universidad Católica necesita. ¿Amerita un estadio nuevo si no se puede competir internacionalmente? Prefiero un estadio antiguo a resignar lo deportivo”, estableció.