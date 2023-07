Arturo Vidal y un posible retorno a Chile: “Si sé que voy a ganar cosas, no tengo problemas en enfrentarme a la gente”

Arturo Vidal, quien enfrenta un difícil presente en Flamengo, se refirió una vez más a un posible regreso al fútbol chileno, específicamente a Colo Colo, club en el que vivió tanto su etapa formativa como su irrupción en el profesionalismo, y del que además es ferviente hincha.

En entrevista con “Los Tenores”, al “King” le preguntaron por la opción de retornar al “Cacique” dentro de un mediano plazo, ante lo que partió respondiendo lo siguiente: “Tengo contrato y no lo puedo terminar antes. Quiero finalizarlo y después ver qué pasa. Pero sí estoy seguro que iré a un equipo que me quiera”.

“No tengo que volver porque salí de Colo Colo o porque toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver a Colo Colo. Si es un proyecto serio, voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar, no siempre yo estar hablando, creo que ahí la gente se equivoca. Y yo si no voy a Colo Colo, iré a un equipo que quiera pelear, todavía estoy para luchar, para pelear la Libertadores y para ganar cosas”, continuó.

En la misma línea, al “Rey Arturo” le preguntaron si es que le genera cierto miedo experimentar lo que han vivido otras estrellas de la Roja que han optado por volver a Chile, sin embargo ya en suelo nacional han sido blanco de duros cuestionamientos por no estar a la altura de las expectativas.

“Me da un poco de miedo eso, porque ahora uno va y te quieren de todos los equipos, pero eso a veces uno duda para volver a Chile, el que te traten mal o no te reconozcan lo que uno ha hecho fuera, eso te hace pensar. Pero si es un proyecto serio, si sé que voy a ganar cosas, no tengo problemas en enfrentarme a la gente, ya eso lo he enfrentado en todas las partes del mundo. Siempre me van en contra”, manifestó.

Las conversaciones con Messi

En el contexto de la misma conversación, a Arturo Vidal le preguntaron si es que estaría dispuesto a sumarse al Inter de Miami de Lionel Messi, si es que el DT Gerardo Martino advierte que requiere un mediocampista de sus características.

“Ja ja ja, no sé, si le falta me llamará. He hablado con él, tenemos un grupo, ahí hablamos harto, ahora andan de vacaciones, así que están relajándose”, fue su respuesta.