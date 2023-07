“No me interesa hablar con él, no lo digo en mal sentido”: Arturo Vidal explica cómo es su actual relación con Jorge Sampaoli

En medio de su difícil presente en Flamengo, el futbolista chileno Arturo Vidal comentó cómo es su actual relación con Jorge Sampaoli, con quien se reencontró en en el gigante de Río de Jaineiro después del ciclo del casildense al mando de la Roja entre 2012 y 2016.

En conversación con “Los Tenores” de Radio ADN, al “King” le preguntaron si ha conversado con Sampaoli para analizar su duro presente en el “Fla”, tomando en cuenta la confianza que existe entre ambos por haber coincidido en una exitosa etapa en la selección chilena.

“De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa hablar con él, no lo digo en mal sentido”, partió respondiendo el experimentado mediocampista, quien cada vez parece más postergado en el vigente monarca de la Copa Libertadores.

En ese sentido, Vidal remarcó que “tengo que respetar lo que pasamos antes, lo pasamos bien, fuimos felices, pero ahora él es el entrenador y no me aprovecharía de eso. Dejo que haga su trabajo y él verá cuando me va a colocar”.

“Más allá de eso, no. Si tenemos que hablar, vamos a hablar de cosas fuera del fútbol”, complementó.

“Puedo hacer cosas que nadie puede hacer”

Más allá de la relación con Jorge Sampaoli, Arturo Vidal habló en profundidad respecto a su duro presente en Flamengo. “Es difícil, pero estoy muy tranquilo. Sé lo que valgo, sé lo importante que soy. Físicamente en este momento estoy al 100% y ya si no juego no es mi problema. Yo me preparo como profesional, estoy preparado por si me toca, pero más allá ya no depende de mí”, expresó.

“Pero es complicado cuando uno no está jugando. Yo todavía siento que no hay nadie mejor que yo en mi posición, puedo hacer cosas que nadie puede hacer, pero hay un entrenador que decide quién juega o no. Me queda mucho todavía”, continuó.

Además, el “Rey Arturo” manifestó que “Me vine de Europa bien. El nivel del fútbol sudamericano no me pasa por encima, el fútbol brasileño tampoco. Entonces todavía siento que puedo jugar a este nivel, me siento bien, claramente tengo que estar en un equipo que esté jugando todos los partidos, saber cuándo se puede jugar por la edad, pero yo creo que todavía me queda un poco para seguir disfrutando del buen nivel, de estar peleando la Libertadores, los campeonatos. Todavía no me quiero relajar en ese sentido”.