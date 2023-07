“Influye jugar contra estos equipos grandes”: los descargos de Passerini tras bochorno arbitral en el Monumental

En Unión La Calera manifestaron duros cuestionamientos contra el arbitraje de Víctor Abarzúa y su staff, por no validar un claro gol a favor de los cementeros en los primeros instantes del partido ante Colo Colo, válido por Copa Chile en el Estadio Monumental.

Quien sacó la voz en el equipo de la Quinta Región fue el delantero Lucas Passerini, quien emplazó al equipo arbitral a manifestar una autocrítica por lo sucedido durante la noche del martes en Macul.

“Influye jugar contra estos equipos grandes. Los árbitros vienen, no sé si condicionados, pero la primera pelota entra 30 centímetros, un metro... No te digo que hubiésemos terminado ganando, pero las situaciones o el partido se hubiese dado de otra manera”, declaró el atacante calerano en diálogo con AS.

“Tenemos que hacer autocrítica, ya que no hicimos un buen partido, pero la parte arbitral también, porque te condiciona el partido. Hoy nos tocó a nosotros y la pagamos caro”, agregó.

Junto con ello, Passerini también explicó su dura pelea con Esteban Pavez, lo que le valió ser expulsado cuando faltaba poco para irse al entretiempo. “Fue una reacción mía... Si bien yo le hago foul a (Alan) Saldivia, que es el que me estaba forcejando, siento el topetazo de Esteban (Pavez) y cuando giro ya lo tenía cerca. Le pegué un cabezazo y bueno, fue una merecida expulsión”, sostuvo.

“La reacción de él (Pavez) también hubiese sido para un poco más, pero bueno. Hoy estábamos jugando contra Colo Colo en su cancha”, cerró entre risas el delantero argentino de La Calera.