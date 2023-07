Leonardo Véliz le da con todo a Fernando de Paul por no reconocer el gol de La Calera: “Fue un Dibu cualquiera”

El histórico Leonardo Véliz criticó duramente al arquero de Colo Colo Fernando de Paul, por su actitud en cancha en el gol no cobrado a Unión La Calera, en el duelo disputado en el Monumental por la Copa Chile y que terminó con triunfo 6-1 en favor de los albos.

El “Pollo” manifestó que el “Tuto” habría alcanzado reconocimiento mundial si asumía en cancha que la pelota que le envió hacia atrás su compañero Alan Saldivia cruzó la línea de sentencia, por tanto era autogol favorable a Unión La Calera.

Pero como el meta del “Cacique” no actuó de esa manera, el mundialista en Alemania 1974 lo criticó en duros términos e incluso lo comparó con el controvertido arquero argentino Emiliano “Dibu” Martínez, campeón de mundo en Qatar 2022.

“¡Qué regalo le habría hecho al fútbol si De Paul corre donde el árbitro y le dice que el balón traspasó la linea de gol!”, partió exclamando Véliz a través de Twitter, sobre esta polémica que se dio en los primeros instantes del partido entre albos y cementeros.

“(De Paul) Sería reconocido por el mundo entero, pero no, prefiere escabullirse como un bandido de siete suelas. Qué mal ejemplo. Fue un Dibu cualquiera”, complementó.

El comentario del "Pollo" Véliz sobre el "Tuto" de Paul Foto: Captura Twitter

Cabe recordar que aún no se cumplía un minuto de juego, cuando Alan Saldivia tocó para atrás el balón sin ver que Fernando de Paul no se encontraba en el centro del arco, lo que llevó al “Tuto” a barrerse para intentar evitar un grosero autogol. Lo cierto es que la pelota entró de forma evidente, sin embargo el equipo referil liderado por Víctor Abarzúa no lo advirtió así, concretando de esa forma uno de los peores errores arbitrales del último tiempo en el fútbol chileno.

Y por si eso no bastara, luego de aquella intervención de Fernando de Paul se hilvanó la jugada que terminó con el gol de Jordhy Thompson que abrió la ruta del contundente triunfo 6-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera en Macul, lo que le permitió a los albos avanzar a la semifinal de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.