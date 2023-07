Lezcano cuenta entre risas lo que les dijo De Paul sobre el gol no cobrado a La Calera

El delantero paraguayo Darío Lezcano, quien sentenció la goleada 6-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera de ayer martes en el Monumental, reveló lo que les dijo en el camarín el arquero Fernando de Paul, luego del gol no cobrado en favor de los cementeros, en los primeros instantes del encuentro.

En entrevista con “Los Tenores”, a Lezcano le preguntaron si es que el asunto fue tema en el camarín albo, ante lo que respondió: “Sí, justo después de eso nosotros hicimos el gol”.

Tras ello, y entre risas, el paraguayo soltó: “El Tuto dijo ‘entró tres veces, pero por suerte no hay VAR’... Pasó muy rápido, eso fue lo que dijimos nosotros”.

Además, al atacante que llegó a comienzos de 2023 al “Cacique” le preguntaron por la actitud de Fernando de Paul en cancha ante el evidente gol no cobrado a La Calera. “¿Qué más iba a decir?, ¿que fue gol?”, contestó, desatando risas entre los panelistas del programa.

Su duro primer semestre en Colo Colo

En otro ámbito, Darío Lezcano se refirió a su situación personal en Colo Colo. El apodado “Motochorro” reconoció que lo pasó mal durante el primer semestre, a raíz de sus escasos minutos en cancha.

“Llegué acá con mucha ilusión de poder jugar de titular en un club importante como Colo Colo. Tenía la ilusión de poder ayudar al equipo, jugué dos o tres partidos entrando y metiendo goles, después me lesioné. En lo personal hablamos con el profe y dijo que no me veía al cien por ciento y que estaba viendo otras opciones. Entonces le dije que me dejara y que iba a entrenar el doble”, comentó.

“En mi cabeza pasaron muchas cosas, porque decía ‘¿por qué no me da 15 minutos, 10 minutos?’ Pero lo respeto mucho, es su decisión. Estoy trabajando ahora y esperando mi oportunidad, porque Damián (Pizarro) es un jugadorazo y va a estar difícil”, continuó.

Además, descartó haber tenido un conflicto con Gustavo Quinteros. “Nunca hubo. Con el profe siempre en buena onda. Una vez charlamos por el tema que no me veía al cien por ciento y que quería a un jugador que estuviera al cien. Entonces le dije que me iba a entrenar aparte para ponerme al cien y después como él me viera iba a estar a disposición”, estableció.