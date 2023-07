Arabia Saudita, el mercado que le hace el peso a Europa

Qué duda cabe de que Europa ya no concentra todos los grandes traspasos del fútbol mundial. Con el Fair Play Financiero fiscalizando a los clubes más potentes del “Viejo Continente”, los ilimitados recursos del balompié árabe están tentando a varias figuras planetarias.

A diferencia de antaño, en este mercado se trata de jugadores totalmente vigentes. Muestra de ello es que el actual ganador del Balón de Oro ha decidido emigrar a Asia.

No es el único, como queda demostrado en este repaso. Los “petrodólares” pesan cada vez más.

Karim Benzema

Pese a que no tuvo un buen cierre de etapa en el Real Madrid, estaba totalmente vigente, más allá de sus 35 años. Prueba de ello es que es el último ganador del Balón de Oro. Como terminó contrato con los madrileños, partió gratis al Al-Ittihad, aunque eso no quiere decir que el equipo de Arabia Saudita no vaya a meterse la mano al bolsillo por el delantero francés, ya que le pagará 100 millones de euros por temporada, contra 28 que cobraba en los “merengues”.

N’Golo Kanté

El compatriota de Benzema ahora compartirá equipo con el “Gato”, ya que también fue fichado por el Al-Ittihad como agente libre. Si bien el volante francés estuvo un largo tiempo alejado de las canchas por lesión y tuvo una temporada donde jugó muy poco, con 32 años todavía estaba para dar más en el Chelsea, con el cual fue campeón de la Champions League en el 2021. El monarca planetario en Rusia 2018 ganará 25 millones de euros al año.

Edouard Mendy

El Chelsea está dejando partir a varios jugadores para aliviar sus finanzas y otro de ellos es el arquero senegalés. Si bien había perdido la titularidad en los “Blues” a manos de Kepa, con 31 años todavía tenía una larga carrera por delante en Europa, sobre todo para un portero. Sin embargo, también decidió partir a Arabia Saudita, específicamente al Al-Ahli, por 18.5 millones de euros, con un sueldo anual de 11 millones de la divisa del “Viejo Continente”.

Roberto Firmino

A sus 31 años, y pese a haber sido el segundo goleador del Liverpool en la última Premier League, determinó que era momento de emigrar a Arabia Saudita, donde será compañero de Mendy en el Al-Ahli. El delantero brasileño finalizó su contrato con los “Reds”, que están renovando su plantel, por lo que parte como agente libre. Su salario será de 20 millones de euros por temporada.

Marcelo Brozovic

Con 30 años, el volante, reciente finalista de la Champions League con el Inter de Milán y titular indiscutido en los “lombardos”, también ha decidido emigrar al fútbol de Arabia Saudita. El croata será compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, que tuvo que desembolsar 18 millones de euros para convencer a los “nerazzurri”, ya que al mismo tiempo era tentado por el Barcelona. Percibirá 20 millones de la divisa del “Viejo Continente” por temporada.

Rúben Neves

Si bien puede no ser un nombre tan rimbombante como los demás, es el jugador por el que han pagado más dinero desde el fútbol de Arabia Saudita en este mercado de pases y el séptimo a nivel mundial. El Al-Hilal desembolsó 55 millones de euros por el volante portugués de 26 años, quien se desempeñaba en el Wolverhampton. Su salario también ronda los 55 millones de la moneda del “Viejo Continente”.