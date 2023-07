“Alguna vez que le toque al pueblo”: Guarello asegura que Jadue hizo gestiones para que el arbitraje no perjudicara a Chile en la Copa América 2015

El periodista Juan Cristóbal Guarello volvió a hablar de Sergio Jadue y esta vez aseguró que el expresidente de la ANFP hizo gestiones ante la Conmebol, para que el arbitraje no perjudicara a Chile en la Copa América 2015, certamen que se llevó a cabo en nuestro país y cuyo título quedó en las manos de la Roja que comandaba Jorge Sampaoli.

El comentarista de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports volvió a referirse a Jadue, a modo de comentario a las recientes declaraciones de Mauricio Etcheverry sobre el calerano. “Jadue cometió varios ilícitos importantes. Dejó al fútbol chileno en la ruina, cuando tendría que haberlo dejado lleno de dinero. Jadue está metido en uno de los casos de sobornos más grandes de la historia del deporte mundial, no solo de fútbol. Jadue es testigo estrella, por decirlo de alguna manera, de la justicia estadounidense. Jadue lo está pasando mal porque está pagando sus pecados económicos. El que lo esté pasando mal no nos alegra, pero en ningún caso es una pobre víctima del sistema. Se fue a meter donde no debía y terminó como uno podía esperar que terminara. Así es la vida”, estableció Guarello en “La hora de King Kong”.

Posteriormente, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 profundizó en lo que hizo Jadue en el marco de los casos de corrupción en la Conmebol. “Lo que pasó con Jadue es que nuestro Julio Grondona nunca esperó que Jadue fuera presidente de la ANFP. De repente llegó Jadue y Grondona le dijo ‘esto funciona así, hay dos millones de dólares para ti y ciérralo así’. Jadue dijo gracias y preguntó qué había que hacer. Estaba con los pesos pesados de la Conmebol, tipos malos en serio. Después, en el fútbol chileno, se volvió loco, se construyó una casa, la ANFP funcionaba de cualquier manera, su señora era la María Antonieta de la ANFP. Era un buen desorden”, sostuvo.

Por lo mismo, el autor de “Un muerto en el camarín” remarcó que “lo de Jadue no es el castigo a una pobre víctima que por culpa de otros terminó donde terminó”.

“No nos saquearon”

Luego de los comentarios ya expuestos, Juan Cristóbal Guarello se metió en el tema de las gestiones que habría hecho Sergio Jadue para que no perjudicaran a la Roja en 2015. “Lo que sí hay que reconocerle algo a Jadue: en la Copa América, por lo menos, no dejó actuar a los árbitros en contra de Chile, tuvo ese piso”, manifestó.

“A lo mejor ustedes no saben, hagamos un poco de recuerdo. Cuando viene lo del FIFA Gate y caen todos los presidentes de la Conmebol, el único que no cae es Jadue, porque Jadue estaba recién llegado. Y llega un momento en que la Conmebol no tiene plata y el único que tiene es Jadue, de los auspiciadores de la Copa América, porque además cayeron lo de los derechos de televisión. Entonces, hay que empezar a pagar en la Conmebol y el único que tiene plata es Jadue. Hay que pagarles a los árbitros que iban a estar en la Copa América de 2015 y el único que tiene palta es Jadue. Entonces Jadue dice ‘ya, yo pago, pero yo elijo los árbitros para Chile’”, aseguró.

“Ustedes pueden decir que la corrupción… perdón, es lo que siempre hizo Grondona, Brasil, Paraguay, lo de siempre. O sea, por primera vez Chile podía elegir sus árbitros y no lo tiraban a la olla. Y ganamos la Copa América, no nos saquearon. Algún cobro por ahí nos ayudó, alguna vez, alguna vez que le toque al pueblo. Miren todos los cobros a favor del Boca bicampeón de la Libertadores con Bianchi, vean todos los cobros en favor de Boquita o todos los cobros a favor de River en la Supercopa del 97. Alguna vez que al fútbol chileno le tocara elegir los árbitros. Y como Jadue tenía toda la plata, dijo ‘yo voy a elegir a los árbitros’”, complementó.