La advertencia de Mauricio Pinilla a Darío Osorio: “Papito, el fútbol no te da segundas oportunidades”

Mauricio Pinilla se permitió hacerle una advertencia a Darío Osorio, a raíz del presente que está atravesando el talentoso atacante formado en Universidad de Chile, quien se ha alzado como el principal valor exportable del club azul.

Y es que pese a sus buenas credenciales y el interés que ha despertado en distintos clubes europeos, Darío Osorio no ha sabido afianzarse como titular en la presente temporada en la U, bajo el mandato técnico de Darío Osorio.

Desde su tribuna en Radio Agricultura, “Pinigol” dijo lo que haría con “La Joya de Hijuelas” si fueran compañeros de plantel. “Lo pesco de una oreja, lo tengo rematando, sacando centros una hora después del entrenamiento y le digo: ‘Papito, el fútbol no te da segundas oportunidades’. Yo tuve la suerte de que me diera una segunda oportunidad y la aproveché, si no hubiese estado abajo de un puente o en la calle”, manifestó.

“Así que aproveche esta oportunidad, porque el fútbol no te da segundas chances y usted tiene todas las condiciones, pero mejores que usted vi a muchos”, continuó.

“Al club no le ha llegado nada concreto”

Cabe consignar el gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, recientemente explicó la postura del club respecto a la actualidad de Darío Osorio, tanto por su posicionamiento en el mercado como por su falta de continuidad en el plantel.

“No queremos que nuestro jugadores participen en un par de partidos y se vayan a la primera oferta, deseamos que nos ayuden a conseguir los objetivos y títulos también. Creo que con Mauricio no ha jugado todo lo que ustedes querían, pero Darío ha adquirido herramientas que lo harán un jugador más completo”, declaró Mayo en conferencia de prensa.

Manuel Mayo (Nicolas Maldonado/@udechile)

En cuanto a posibles ofertas, el personero de Azul Azul sostuvo que “si bien me han preguntado, al club no le ha llegado nada concreto. Cuando llegue lo conversaremos con él, con su agente y con el técnico para saber si es el momento o no de partir”.

“Darío no sólo es un jugador exportable, también es importante para conseguir los objetivos. Y si se nos va, generará recursos, pero también una vacante que para Mauricio es muy importante y deberíamos ver qué hacemos”, complementó.