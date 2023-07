Cristóbal Campos habla de su crecimiento en el fútbol: “Hoy me lo tomo con más calma, me asesoro en la parte psicológica”

Cristóbal Campos, arquero de 23 años que se ha afianzado como el arquero titular de Universidad de Chile, relató que durante los últimos meses ha enfrentado un intenso proceso de crecimiento en el fútbol, tanto desde el punto de vista sicológico como también del deportivo.

“Campitos”, quien el año pasado tuvo problemas dentro y fuera de la cancha, quiso remarcar la importancia que ha tenido justamente el tomar asesoría en el plano sicológico, para alcanzar un crecimiento integral.

“El darte cuenta te lo va dando el día a día, dependiendo las situaciones que te van llegando. Tantos errores a veces tienes que ser transparente, a veces es bueno o es malo, algunas cosas de las que fui participe siento que no todo ha sido malo de los errores que he tenido. Hoy me lo tomo con más calma, me asesoro en la parte psicológica, por fuera también en la parte física que es lo que más he tratado de llegar a un mejor nivel al que estaba”, expresó el arquero azul este martes en conferencia de prensa.

“Uno va aprendiendo y madurando a través de que te pasen situaciones, para todas las personas son diferentes. Si en algún momento tuve un error, siempre he dado la cara, siempre he tratado de resolver, trato de buscar soluciones. Me gusta ser competitivo, soy muy pasional, quiero ganar todo y siempre trato estar conectado. Por el bien de la U y mi futuro, siempre estoy tratando de mejorar”, complementó.

En ese contexto, el meta que fue apadrinado por el histórico Johnny Herrera contó que prefirió no tomar la capitanía de Universidad de Chile. “Yo una vez lo hablé, no estaba preparado para asumir (la capitanía), porque tuve distintas falencias que me hacían no asumir esa responsabilidad, de comportamiento interno y que reconozco. He ido tratando de madurar con el tiempo, de manejar distintas situaciones en el camarín y afuera”, estableció.

“No estoy pensando hoy en día de querer pasar por encima de nadie, me centro mucho en mejorar, entrenarme y por fuera tener una vida tranquila. A través de eso, (la capitanía) eso llegará solo, hoy estoy centrado en madurar y en que la U le vaya bien el fin de semana”, agregó.