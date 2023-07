“¿Qué quiere decir?”: Borghi cuestiona a Vidal por hablar de un posible regreso a Colo Colo

Claudio Borghi, quien fue director técnico de Arturo Vidal tanto en Colo Colo como en la Roja, cuestionó al “King” a raíz de sus declaraciones respecto a un posible retorno a Colo Colo.

Y es que días antes de que se supiera de su cambio de equipo en Brasil, Vidal habló -una vez más- de su deseo de volver a Macul, aunque tal como lo hizo en otras ocasiones, le pasó la pelota a la directiva del “Cacique”.

“No que voy a volver porque amo a Colo Colo o porque salí de Colo Colo y toda mi familia es de Colo Colo. No por eso voy a volver. Si es un proyecto serio voy a volver encantado, pero ellos me tienen que buscar y no yo estar hablando”, fueron las declaraciones que Vidal hizo, en una entrevista con Radio ADN.

Ante ello, el “Bichi” manifestó públicamente sus cuestionamientos al “Rey Arturo”. “La presión que le pone a Colo Colo me parece innecesaria. ‘Vuelvo, pero si hay un proyecto serio’. ¿Qué quiere decir? ¿Qué este proyecto no es serio? ‘Vuelvo, pero sí hacen un gran equipo’. Así, difícil”, expresó Borghi en “Todos Somos Técnicos”.

Más allá de aquella situación, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 valoró la decisión que tomó Arturo Vidal, al terminar de forma anticipada su contrato con Flamengo y fichar por el Atlhetico Paranaense.

“Arturo Vidal no está diseñado para ser suplente, va a querer jugar siempre. Para mí es bueno se vaya y pueda seguir jugando”, estableció el actual comentarista de TNT Sports.