“Está todo conectado”: Ben Brereton explica que fichó en Villarreal con la mente puesta en Chile

El futbolista chileno Ben Brereton Díaz tuvo este miércoles su presentación oficial como nuevo jugador del Villarreal, instancia en la que explicó que eligió el “Submarino Amarillo” tomando en cuenta sus expectativas con la Roja.

“El enlace español con Chile me ayuda porque podré aprender el idioma. Está todo conectado. Es un equipo tan grande que no podía rechazar”, declaró el atacante que viene de brillar en el Blackburn Rovers.

“Conozco la historia de la Champions League con Manuel Pellegrini y los chilenos que han jugado acá. Es un club con vínculos a Chile y tengo muchas ganas de empezar, eso es motivante”, complementó.

Junto con ello, “Big Ben” tuvo palabras sobre su nexo con nuestro país. “Siempre supe que mi mamá era de Chile, cuando era niña se fue a Inglaterra y no hablaba inglés. Cuando se dio la oportunidad de jugar por la selección fue muy fácil, es un país fantástico. Estoy aprendiendo castellano, es difícil, pero luego de la pretemporada continuaré con las clases”, estableció.

Su primera vez en Europa

Por otro lado, Ben Brereton habló de sus grandes motivaciones en términos deportivos a la hora de fichar en el Villarreal. “Cuando me enteré del interés del Villarreal hace un par de años quería llegar lo más pronto posible. Es un club increíble que no podía rechazar y me han dado una muy buena bienvenida. Es la primera vez en mi carrera que jugaré en competencias europeas, eso también me motivó”, sostuvo.

Además, comentó que “ha sido una buena adaptación. El estilo del fútbol español es distinto y se nota mucho la calidad en los entrenamientos. La Championship es una liga agresiva y muy física, pero he estado aquí unos días y los entrenamientos han sido muy físicos y competitivos, y he estado bien”.