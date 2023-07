La sorprendente revelación de Guarello: “El hincha número uno del Chino Ríos en Chile era yo”

El periodista Juan Cristóbal Guarello y el extenista Marcelo Ríos tienen una enemistad pública declarada, con diversos capítulos e incluso con disputas en tribunales de por medio. Por lo mismo, cada comentario que uno haga sobre el otro provoca alto interés mediático.

En ese sentido, el actual rostro de Radio Agricultura, Canal 13 y DSports lanzó un sorprendente comentario al revelar que hace algunos años se consideraba el “hincha número uno del Chino Ríos en Chile”.

“Les voy a contar algo que no lo voy a terminar de contar hoy día, a propósito de la afición que tiene uno por ciertos deportistas. Ustedes saben que yo con el Chino nada… el Chino me metió hasta una querella, me ha insultado mil veces en redes sociales… El hincha número uno del Chino Ríos en Chile era yo, a morir, era chinista, no me perdía partido del Chino”, expresó Guarello en su programa “La hora de King Kong”.

“Yo no conocía bien lo que pasaba, pero yo a todas con el Chino, incluso cuando no quiso llevar la bandera en los Juegos Olímpicos de Sydney dije ‘algo tiene que haber pasado’. Yo al Chino lo defendía a morir, hasta que hubo un incidente que cambió todo”, continuó.

En la misma línea, el autor de “Un muerto en el camarín” remarcó que “yo era hincha del Chino Ríos a morir, le encontraba extraordinario, no me perdía partido y si me mandaban a reportear a la hora que jugaba el Chino me buscaba algún boliche donde verlo”.

Marcelo Ríos Foto: Photosport

Guarello fue más allá y para dar cuenta de su fanatismo por Marcelo Ríos contó una vieja anécdota personal. “Hace mucho años tenía una polola, Isabel, que vive ahora en la playa, y un día mientras estábamos comiendo su papá dijo ‘el Chino Ríos vale callampa, no va a llegar’ y yo lo dije ‘yo creo que el Chino va a ser número uno del mundo’, lo dije antes que lo fuera”, contó.

“Le tenía toda la fe, cómo celebré cuando fue número uno del mundo, hasta que ocurrió un incidente que en otro programa lo vamos a detallar, para que ustedes entiendan la raíz de todo, que no fue gratuito. Pero yo hasta los 33 o 34 años era el hincha número número uno del Chino Ríos, más que el Pato Cornejo. Para que sepan”, complementó.