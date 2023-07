Dele Alli confiesa el infierno vivido que casi lo obliga a retirarse del futbol a sus 24 años

Un verdadero infierno fue el que relevó haber vivido el jugador inglés Dele Alli al relatar sus peores traumas psicológicos en una entrevista con Gary Neville.

El exjugador de la selección inglesa y del Tottenham se enfilaba a ser la próxima estrella de Inglaterra, sin embargo, su carrera se estancó generando muchas críticas hacia su persona por caerse mentalmente.

Sin embargo, nadie se imaginaba la dura vida que ha tenido que pasar en su infancia y sus inicios como jugador, inclusive a los 24 años derivado a sus traumas psicológicos pensó en retirarse del futbol.

“A los 6 años abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina. A los 7 años fumaba, a los 8 empecé a vender drogas. A los 11 me colgaron de un puente. A los 12 me adoptó una familia increíble. No podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí”

“Mis padres biológicos fueron a los medios y empezaron a acusar a la familia que me adoptó, diciendo que se estaban aprovechando de mí. Querían revisar mis contratos. Después de eso me sentí tan traicionado y defraudado”

“Una mañana que tenía que ir a entrenar, estaba mirándome al espejo y pensando en retirarme. Sí, a los 24 años, a pesar de que hacía lo que amaba. Por fuera sonreía, parecía que había ganado la batalla, pero por dentro, la estaba perdiendo”.

Actualmente el jugador de 27 años juega pertenece al Everton después de que el Besiktas no hizo válida su opción de compra por su bajo rendimiento en el fútbol de Turquía.

En su punto más alto con los Spurs el jugador llegó a ser evaluado en los 100 millones de euros, ahora su valor de mercado ronda los 8 millones de euros, una caída estrepitosa en su carrera.