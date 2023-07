“Yo no traiciono mi carácter ni vendo humo”: el áspero cruce entre Harold Mayne-Nicholls y Érika Olivera

Harold Maynne Nicholls, director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, y la diputada Érika Olivera tuvieron un áspero cruce durante los últimos días, a raíz de lo que ocurre en materia organizativa con miras a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se realizarán este año en nuestro país.

El asunto comenzó con una citación que le hizo Olivera a Maynne-Nicholls a la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, para dar cuenta del avance de las obras para Santiago 2023, en la sesión que se llevó a cabo este martes 11 de julio.

En ese contexto, el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023 mostró su molestia de entrada por ser citado a dicha instancia, lo que fue advertido por la parlamentaria, quien lo convocó al Congreso para analizar presuntas irregularidades en la organización del mega evento deportivo.

Mayne-Nicholls se quejó por el hecho de destinar tiempo ante esta comisión, ante lo que Olivera respondió: “La verdad, yo voy a ser bien sincera con usted. Estamos en la comisión de deporte, en donde nosotros también dentro de las actividades legislativas, nuestro rol es fiscalizar y eso bien lo hemos mencionado en muchas oportunidades. Yo lamento mucho la molestia que usted transmite hoy día en esta comisión. Y eso lo estoy yo... no sé si algún otro de mis colegas, pero por lo menos yo lo presiento muy fuertemente y lo lamento. Porque no se trata de hacerle perder el tiempo”.

Y este jueves, en entrevista con Radio Cooperativa, el expresidente de la ANFP repasó aquella situación e hizo sus descargos. “El tiempo corre en contra nuestra, no tenemos tiempo. Yo invité a la diputada a mi oficina, se lo hice ver. Ella es atleta, participó en muchos Juegos y sabe lo que significa esto. Le pedí por favor que que me citara después del evento y le entregaba toda la información que quisiera, quedó de analizarlo, y a los tres días me mandó una invitación-citación al Congreso”, manifestó.

“Luego de que entregué el informe, ella me dijo: ‘lo noto molesto’ y qué sé yo, y le digo ‘¿cómo quiere usted que yo esté? ¿Contento? Si le pedí por favor que no me citara y me citó igual’. Me citaron a las 4 de la tarde y me atendieron a las 4:35, además que no soy muy simpático tampoco, se juntan las dos cosas”, continuó.

En la misma línea, el periodista de profesión comentó que “yo le pedí por favor, a alguien que conoce de esto, que ha estado involucrada, y a los tres días te llega una invitación y parten como atacándote, quieren que uno esté con una sonrisa y contento. Al menos yo no traiciono mi carácter ni vendo humo. Las cosas las digo como las siento. Entonces, ella se molestó porque yo no estaba contento con lo que me estaba haciendo”.

“En términos reales perdí una tarde de trabajo para dar explicaciones. Bastaba que me hubiera mandado un oficio y le daba exactamente las mismas explicaciones, entonces eso me molestó. Si me vuelve a citar, podría no ir, pero que hay que tener un mínimo de educación cívica y si a uno lo citan hay que que participar. Aun así, va en contra de los tiempos breves que tenemos para sacar adelante los Juegos”, cerró.