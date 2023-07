Fernando Díaz totalmente sorprendido con Luciano Cabral: “Nadie pensó que podía tener este rendimiento”

Después de estar más de cinco años en prisión por su participación en un homicidio, Luciano Cabral se ha reencontrado con el fútbol jugando en Coquimbo Unido y siendo una de las grandes figuras del Campeonato Nacional 2023.



El jugador formado en Argentinos Juniors tuvo una rápida adaptación, tanto en lo físico como en lo futbolístico, lo que le ha permitido destacar con su talento en un Coquimbo Unido que pelea en la parte alta de la tabla.



Ante ello Fernando Díaz, DT de Coquimbo Unido, destacó lo que ha hecho Cabral en su reinserción en el fútbol. “En su momento pintaba para crack y cuando conversamos con la dirigencia pensábamos que no perdíamos nada. Nadie pensó que podía tener este rendimiento, pero ya en su primer rendimiento dijimos que era espectacular”, declaró el entrenador “pirata” en Radio ADN.



“Me pasó igual que en 2003, cuando llegó un jugador muy talentoso y que tenía que amoldarse como jugador. Tiene condiciones muy similares a las de Jorge Valdivia“, agregó el DT que tuviera al “Mago” Valdivia en sus inicios en la Universidad de Concepción.



El “Nano” Díaz fue más allá y se atrevió a postular a Cabral para la Roja. “Mostró que su vuelta a la competencia fue muy rápida. Es un jugador de Selección, no veo un jugador como ‘10′ de esas características”, manifestó.



Por otro lado, Díaz descartó a Mauricio Isla como opción de refuerzo de Coquimbo Unido, a propósito de la participación como invitado del “Huaso” en una jornada de entrenamientos de su plantel.



“Siempre me ha gustado, pero la realidad es que fue invitado por algunos jugadores y no fue con la intención de contratarlo. Me encantaría, pero no tenemos cupo. Si no se contrata a un delantero, me gustaría, pero fue una visita de un gran jugador a los nuestros”, declaró.