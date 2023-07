Marco Rojas aclara los motivos de su adiós anticipado de Colo Colo: “Me voy por un tema personal y familiar”

Marco Rojas, seleccionado neozelandés que visitó la camiseta de Colo Colo, dio a conocer los motivos de su salida anticipada del “Cacique”, aclarando que su adiós pasa por motivos personales y familiares.

“Me voy por un tema personal y familiar. Tengo tiempo para mi familia, voy a disfrutar esa oportunidad. Quiero tomarme este tiempo. El balance me llevo lindos momentos, un agradecimiento a la hinchada que me apoyó en todo, es una experiencia inolvidable”, expresó el “Kiwi” en conversación con TNT Sports.

Rojas pasó por el Monumental, para despedirse personalmente de quienes fueron sus compañeros. “Fue lindo verlos de nuevo, despedirme de la forma correcta. Me recibieron bien y me dejan una huella de felicidad. Estoy agradecido de haber compartido el camarín con ellos. Me divertí harto, son chicos muy buena gente”, manifestó el futbolista que tenía contrato con Colo Colo hasta fines de 2023.

Además, destacó que “la experiencia cultural era algo que siempre quise hacer, conocer el país de mi papá. Es algo muy distinto a lo que tenemos allá. Me llevo recuerdos lindos de todos”.

En cuanto a su balance deportivo, el jugador de 31 años comentó que “hubo altos y bajas. El campeonato del año pasado es algo que agradezco mucho, así que el balance más positivo, con altos y bajos”.

Por último, al ser consultado sobre lo que viene en su carrera, Marco Rojas respondió: “Mi futuro lo veremos, primero lo principal es pasar tiempo con mi familia. Después voy a ver, primero quiere tiempo con ellos. La verdad es que no estoy evaluando nada, pero lo principal es lo personal y después tendré una respuesta a eso”.