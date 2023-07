Pablo Parra no se anda con chicas: “Toda mi vida he sido hincha de Colo Colo”

Pablo Parra, polifuncional futbolista chileno de 27 años, fue presentado este viernes como nuevo jugador de Colo Colo, club con el que firmó un contrato por los próximos 18 meses.

Y en su presentación como nuevo jugador albo, Parra no se anduvo con chicas y manifestó: “Es un sueño que se me está haciendo realidad, toda mi vida he sido hincha de Colo Colo. Mi familia entera es de Colo Colo y de chico también lo fui”.

“Sentirme el 10 de Colo Colo es importante por lo que significa, en el tema emocional lo estaba pasando mal en México y quería cambiar mi chip rápido para ponerme a punto. En la U fue un año horrible para todos, nadie rindió en ese año porque estaba al borde de descender, se dio así y ya”, continuó.

Respecto a su presente, el jugador que llega a Macul procedente del Puebla comentó que “sicológicamente llego bien, soy un jugador de fútbol y uno tiene que sentir la presión, si dije ahora que Colo Colo es más grande, es así y lo siento así, toda mi vida. El que me conoce sabe que es así”.

Además, Parra tuvo palabras respecto a su pasado azul y las reacciones que se pudieron ver en redes sociales por su arribo a Colo Colo.

“El tema de redes sociales es un tema aparte, tengo que dedicarme a mi profesión, si se me dio llegar a la U fue por un tema profesional, fue el club que llegó primero y lo hice por mi familia, por mi mujer, mi hija”, estableció.