Arturo Vidal expulsa toda su ira contra Jorge Sampaoli: “Me siento feliz al no estar con él”

Luego de su debut en el Athletico Paranaense, en el triunfo 2-0 como local sobre Bahia por el Brasileirao, Arturo Vidal disparó con todo contra Jorge Sampaoli, a propósito de su salida de Flamengo.

En declaraciones post partido en cancha, al “King” le preguntaron por sus sensaciones al estrenarse con la camiseta del “Furaçao” después de un semestre de escasa actividad en el “Mengao”. Ahí expulsó su ira contra el casildense.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, sólo que me tocó un entrenador perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Pero nada, quedó atrás”, expresó.

“Ahora estoy feliz. Jugué y espero empezar a jugar de inicio en los partidos que vienen y mostrar lo que he hecho en toda mi carrera; que es ser ganador”, complementó.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el “Rey Arturo” volvió a referirse en duros términos a quien fuera su DT en la Roja, en la histórica obtención de la Copa América 2015.

“Sampaoli es un tema que de verdad para mí está cerrado. Ahora me di cuenta de toda la gente que me dijo quién era y yo nunca hice caso, ahora me di cuenta la persona que es y el entrenador que es. Me siento feliz al no estar con él”, manifestó.

💣🤛🏼👑 El "King" se fue con todo contra Sampaoli



En las declaraciones posteriores a su debut con Atlético Paranaense, Arturo Vidal le dedicó duras palabras a su extécnico, con quien ganó la Copa América en 2015.



📹 @tntsportsbr



Sus dichos en https://t.co/OWKyayTlSk 📲💻 pic.twitter.com/Vi09Rjkocv — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 17, 2023