“Necesitaba una persona o agencia que me pudiera hacer los papeles”: Gustavo Quinteros explica su relación con Felicevich

Entre los variados antecedentes que dan cuenta del poder de Fernando Felicevich en el fútbol chileno, revelados en el reportaje “El cartel del gol” de Informe Especial, se evidenció que el empresario argentino tiene relación directa con el DT de Colo Colo Gustavo Quinteros.

En los chats filtrados entre Martín Ossandón, exgerente de La Serena, y Daniel Behar, mano derecha de FF, este último cuenta que consiguió cerrar a Quinteros, en el marco de una conversación que ocurrió en octubre 2020, cuando el argentino-boliviano oficializó su llegada al “Cacique”.

Para poner otro antecedente sobre la mesa, aquella comunicación entre Ossandón y Behar se dio dos meses antes de un encuentro que sostuvieron en la capital Quinteros y Felicevich. En su momento, al ser consultado por dicha cita, el DT albo le bajó el perfil y manifestó que “en la búsqueda de jugadores y en la búsqueda de incorporaciones uno tiene relaciones con empresarios y trata de buscar opciones, ya sea en esta ventana de fichajes que se cerró o para el futuro en el club”.

Pero tras el reportaje de Informe Especial, a Quinteros se le volvió a consultar por su vínculo con Felicevich, ante lo que entregó nuevos antecedentes. “Yo cuando vine a Colo Colo, en ese momento me llamó directamente Marcelo Espina, y yo necesitaba una persona o agencia que me pudiera hacer los papeles, porque no tenía en ese momento a alguien que me representara en Chile directamente. Entonces con Daniel Behar, que trabaja con Felicevich, hicimos todo”, contó el entrenador albo en conferencia de prensa, en el marco de la previa del duelo ante América MG en Brasil, por el repechaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En la misma línea, Quinteros estableció que “yo tengo una excelente relación con Daniel, con Felicevich y no puedo decir nada más. Yo solamente tengo relación con ellos desde que llegué a Chile a Colo Colo, porque cuando vine a Católica me trajo una persona de Argentina que habló directamente con el Tati Buljubasich”.

“No puedo decir más, no quiero meterme en esas cosas porque no sé nada más y no tengo ningún interés en seguir opinando, solamente digo lo que sé, nada más y no puedo agregar nada más sobre el tema”, agregó.

“El 80% es mentira”

Al ser consultado por la presunta influencia de Felicevich en Colo Colo, Gustavo Quinteros respondió: “Se habla mucho y esto lo repito muchas veces. Y lo digo sobre Colo Colo porque genera la mayor información deportiva que hay en el país: el 80% de lo que se dice es mentira. Y yo digo ‘¿cómo puede ser que inventen tantas cosas y que la gente tenga que escuchar tantas cosas? Lo digo sobre Colo Colo, no digo sobre otra persona, ni Felicevich, ni nada”.

“Entonces todo lo que dicen lo hacen para sacar notas, pero si me preguntan a mí de cosas que se dicen sobre Colo Colo, digo que el 80% es mentira. Entonces no hay que leer, escuchar ni hacerle caso a cosas que salen publicadas, porque no son verdades”, cerró.