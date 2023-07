“No era muy profesional”: la declaración de Pablo Solari que salpica al fútbol chileno

Pablo Solari, quien recientemente se coronó campeón del fútbol argentino con River Plate, realizó una declaración que deja en mal pie al fútbol chileno respecto a su nivel de competencia.

El “Pibe” aseguró que antes de llegar al elenco millonario “no era muy profesional”, ya que no se preocupaba de aspectos que iban más allá del campo de juego.

Y lo que salpica a nuestra competencia es que Solari fue figura excluyente jugando por Colo Colo, pese a que hacía sus primeras armas a nivel adulto y que no se encontraba a tope en su condición de deportista profesional.

“Cuando llegué a River era alguien que jugaba a la pelota nomás, no era muy profesional, porque no le daba tanta importancia a muchos factores, como la alimentación”, declaró el delantero de 22 años, en conversación con ESPN Argentina.

“Hoy me alimento de gran manera, aprendí a comer, mejoré un montón y me siento más cómodo con mi cuerpo”, agregó.

Solari comentó que “cuando uno recién comienza la carrera no le da mucha importancia a estas cosas. Yo hablé con los jugadores más grandes, les pedí consejos, porque no me venía sintiendo pleno. Ahora tengo herramientas que antes no las tenía”.

Un sueño cumplido

Más allá de dichos aspectos, el jugador formado en Talleres de Córdoba manifestó su profunda felicidad por haber conseguido el título de la liga argentina con River.

.“Cumplí mi sueño de salir campeón con este club. Espero que sea el primero de muchos. Esto es algo que anhelaba desde muy chico, siempre lo soñé y nunca pensé que lo viviría. Estoy muy contento”, concluyó.